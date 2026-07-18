Arbolado urbano: Cómo elegir la especie correcta?

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes



El crecimiento de la ciudad nos a traído beneficios y perjuicios. Es muy lindo no padecer el barro o tener las luces Led, pero las fotos que acompañan el artículo son más que clara en mostrar algunos de los problemas. Malas elecciones de especies para poblar la ciudad, nivelaciones qué no tienen en cuenta la estabilidad de los árboles de acuerdo a la especie presente, además de provocar erosiones de suelo que van a tapar alcantarillas, bolsas plásticas volando. En su momento, la rambla de avenida Vedia o las palmeras presentes en Urquiza y Agustín Álvarez. Todo eso nos costó plata y hoy no ordenan el tránsito y también entorpecen y la visión. Empecemos haciendo historia y educación.



Una de las especies más antiguas es el Plátano que, por desconocimiento, se instaló sin importar el ancho de vereda o cercanía a un inmueble. Sus beneficios son la longevidad y que soporta la contaminación atmosférica. En nuestra ciudad lo vemos en calle Compairé y en las veredas del Parque. Es muy lindo en verano pero se lo cuestiona en invierno por la gran cantidad de hojas secas que caen al piso. En estás avenidas el pavimento no está roto.



El que más abunda en nuestra ciudad es el Fresno Americano, resiste sequía, no necesita suelos fértiles, es de rápido crecimiento y, bien manejado, puede durar 100 años. Dentro de los perennes y nativos está la Pezuña de Vaca que es invasor, muchos recomiendan el encofrado como solución a la invasión de raíces en la superficie. A la larga van a comprobar que no logra sombra y que la gran presión de las raíces termina rompiendo todo el cemento. Una especie nativa muy atractiva es el Jacaranda, con poco espacio levanta, la prueba está en la rambla de la Avenida Cardenal Pironio.



Pero hablemos un poco de la moda. Basta con hacer correr la «bola» para imponer una especie. Ejemplos: años atrás se recomendaba el Liquidambar, seguramente por el color de su follaje en otoño, sin intervenciones puede llegar a los 25 metros de alto. Con el transcurrir del tiempo se vió qué sus raíces rompían cemento, entonces, se pasó al Fresno Dorado, su copa es redonda y resistente a los vientos intensos a diferencia del Fresno rojo,y hoy el más recomendado. Pero no se habla que es un híbrido del americano y, sobre todo, no se tiene en cuenta que no hay personal capacitado para guiar su copa.

Estamos parados sobre la llanura Pampeana, eso significa que la falta de niveles es un problema para que el agua se mueva con velocidad ante fuertes lluvias. Históricamente podemos acumular 1000 mm, con excepciones de 2000, que caídos en tierra mucho se infiltra, pero en cemento escurre hacia el parque o al canal Mercante.

Los vientos predominan del Noroeste, la intensidad media es de 10 a 17 Km/hs y con ráfagas de 100. Los suelos son Hapludoles, eso quiere decir que nuevos y con poco desarrollo, en la primer capa hay materia orgánica de origen volcánica, la textura es franco arenosa, pueden retener hasta 150 mm, hoy por su mal uso se empobrecieron (menos materia orgánica y erosionado).

Por todo lo expuesto yo recomiendo empezar por informarse. El profesional no es el dueño de la verdad muchas veces, por eso es importante ver opciones, sacar conclusiones, ya que las malas decisiones causan problemas, sobre todo en años complicados como la primavera que se nos viene con el pronóstico del Niño.