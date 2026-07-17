El reclamo por la Escuela Especial llegó al HCD

Tal como estaba previsto, representantes de padres y Cooperadora de la Escuela de Educación Especial 501 hicieron uso de la Banca Ciudadana en la sesión de anoche en el Consejo Deliberante. Allí, expresaron que «la escuela enfrenta graves problemas de infraestructura y accesibilidad que excluyen a estudiantes con discapacidad y dificultan la integración. Los espacios son insuficientes, no hay sanitarios adaptados ni patio y el transporte escolar es irregular, lo que genera ausentismo. Proponemos construir un nuevo edificio modelo, diseñado desde el inicio con criterios de accesibilidad universal y preparado para responder a las necesidades actuales y futuras, garantizando inclusión real y dignidad pedagógica».

Y solicitaron «un compromiso institucional real y una planificación constructiva para que el proyecto de la nueva escuela avance efectivamente, con seguimiento técnico y sin soluciones temporales». Agregaron que «mientras tanto, es imprescindible mantener el edificio actual en condiciones dignas. La educación es un derecho y no debe depender de coyunturas. Pedimos a las autoridades que asuman su responsabilidad y prioricen el bienestar de la comunidad educativa».