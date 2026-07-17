«Municipio Cercano» pasó por French



Esta semana, el programa «Municipio Cercano» recaló en la localidad de French con el objetivo de facilitar trámites y servicios directamente a los vecinos. esta vez, la Intendente María José Gentile fue de la partida y mantuvo reuniones con directivos de la Asociación Italiana y de la Sociedad de Fomento para repasar la situación jurídica de estas instituciones y escuchar las demandas de la comunidad. También supervisó la construcción de nuevos nichos en el cementerio local, una obra que el municipio ejecuta junto a la cooperativa de French.

El menú de los servicios fue el mismo que se viene desplegando en las anetrirores localidades visitadas: el sector de Salud Animal realizó una campaña de vacunación antirrábica para mascotas, mientras que la oficina de Licencias de Conducir otorgó turnos de renovación y dictó capacitaciones para principiantes. En materia educativa y de concientización, se dictaron talleres de seguridad vial para estudiantes y el área de Gestión Ambiental coordinó actividades sobre reciclaje y separación de residuos.Asimismo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) brindó asesoría sobre derechos de consumo, y agentes del área de Producción recorrieron los comercios locales para actualizar el relevamiento comercial y atender consultas.