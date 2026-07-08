Municipio Cercano: hoy le toca a La Niña

El programa oficial «Municipio Cercano» se trasladará hoy miércoles a la localidad de La Niña, donde ofrecerá atención personalizada y facilitará trámites a los vecinos en la Delegación Municipal entre las 9 y las 12 horas. La iniciativa busca descentralizar la gestión pública y evitar que los habitantes tengan que trasladarse para resolver consultas cotidianas. Durante la jornada, diversas áreas gubernamentales desplegarán actividades simultáneas. En el ámbito educativo, el sector de Educación Vial dictará talleres de concientización para alumnos de escuelas primarias y secundarias, mientras que Gestión Ambiental coordinará charlas sobre reciclaje y separación de residuos. A su vez, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibirá reclamos y asesorará a los ciudadanos en materia de derechos comerciales.

El operativo también incluirá un relevamiento presencial en los comercios locales por parte del personal de Actividades Económicas y Producción, junto con visitas institucionales destinadas a actualizar documentación comunitaria. En materia de servicios directos, se habilitará un puesto de vacunación antirrábica gratuita para mascotas y el área de Licencias de Conducir otorgará turnos de renovación, además de dictar las capacitaciones obligatorias para los aspirantes a su primer registro de conducir.