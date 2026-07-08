El INAES notificó a la CEyS de la denuncia en su contra

La denuncia presentada por los concejales del bloque de La Libertad Avanza ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) contra la Cooperativa Eléctrica y de Servicios «Mariano Moreno» avanzó a una nueva etapa procesal. Según informó el organismo a los denunciantes, el 25 de junio se corrió traslado, es decir, puso en conocimiento de la CEyS las imputaciones —que incluyen, según la presentación de los concejales, falta de acceso a balances y estados contables, y la existencia de litigios millonarios con CAMMESA— y la emplazó a dar su versión. De acuerdo con lo comunicado a los denunciantes, una vez recibido el descargo, el INAES lo remitirá al domicilio electrónico constituido por los presentantes.

Computado desde el 25 de junio, el plazo de diez días hábiles se encuentra próximo a su vencimiento esta semana. Se abren así dos escenarios: si la CEyS presenta su descargo, existirá por primera vez un documento oficial con la posición de la entidad sobre cada uno de los puntos denunciados, al que los denunciantes tendrán acceso. Si no lo presenta, el silencio quedará registrado en el expediente del propio organismo de control, que deberá resolver los pasos siguientes conforme la petición de fiscalización formulada.

El expediente entró en su semana decisiva. Del contenido del descargo —o de su ausencia— dependerán los próximos pasos del organismo de control, y también las respuestas que los asociados de la Mariano Moreno esperan desde hace tiempo.