Tiani y lo que dejó la Feria Distrital de Artes y Ciencias

Aún resuenan los ecos de la última Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología (Feria de Ciencias), realizada el pasado viernes 3 de junio en las instalaciones de la EEST N.° 2 «Mercedes V. de Labbé». Tras el evento, la Inspectora Jefa Distrital de Educación de 9 de Julio, Gabriela Tiani, dialogó con Temprano para todo (Supernova 97.9) para brindar más detalles y hacer un análisis de lo ocurrido.

«Una vez más, esta feria colmó nuestras expectativas, tanto como sistema educativo como comisión organizadora. Hubo mucha participación, alegría, actividades y propuestas pedagógicas que no serían posibles sin el apoyo de nuestros docentes, equipos de conducción e inspectores. Es el resultado de un trabajo colectivo y colaborativo de mucho tiempo. De hecho, hay proyectos que tienen continuidad a lo largo de los años y se van perfeccionando o modificando según las orientaciones de los evaluadores», destacó Tiani.

Respecto a los próximos pasos, explicó que «la instancia regional se dividirá en dos sedes: Carlos Casares y Chivilcoy. Nosotros participaremos en esta última. La fecha original se modificó, principalmente por cuestiones de transporte, ya que queremos garantizar que todos los chicos que clasificaron puedan asistir. El encuentro será el 13 de agosto en Chivilcoy, junto a las delegaciones de Alberti y Bragado». Al ser consultada sobre si el traslado ya está asegurado, la funcionaria admitió que todavía no se ha resuelto: «Los puntajes y las evaluaciones se cargan en un sistema de la comisión organizadora que determina el ranking de los proyectos. El lunes 6 de julio enviamos un correo formal para solicitar la movilidad. Estoy esperando la respuesta de Ariel Pesce (Director de Deportes) para saber si el micro municipal estará disponible».

Por otra parte, al hablar sobre la presentación de los trabajos, Tiani precisó: «No hay límites de cupo a nivel distrital. Este es el único programa provincial de políticas socioeducativas que nos reúne anualmente. En esta ocasión, nos representarán 17 proyectos de distintos niveles: inicial, primario, secundario y adultos mayores». La inspectora, quien recorrió cada uno de los stands de la muestra, reflexionó sobre el impacto en las aulas: «Cada institución educativa tiene un proyecto institucional que define su organización, no solo en lo administrativo sino también en lo pedagógico. Estas propuestas forman parte de ese diseño, y cada escuela decide si les da continuidad en el tiempo para ir más allá».





Finalmente, la Inspectora Jefa Distrital concluyó con un agradecimiento: «Fue una gran fiesta. Agradezco profundamente a la Escuela de Educación Técnica N.° 2 por ceder sus instalaciones, al compromiso docente, a los equipos de conducción y al personal auxiliar, que con mucho amor preparó los desayunos y almuerzos para nuestros estudiantes».