Grizutti: «Hay conflictos internos en el peronismo local y falta de diálogo, lo que dificulta consensuar»

La concejal de Fuerza Patria, Nancy Grizutti, estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para dialogar sobre una agenda de temas de la actualidad nuevejuliense.

Consultada sobre la última sesión del Concejo Deliberante donde se aprobó por mayoría el trabajo del equipo de Hidráulica provincial en el camino de 12 de Octubre, pese al voto negativo de La Libertad Avanza, que objetó costos laborales, defendió la necesidad y el valor del trabajo realizado. “Apoyo la importancia de supervisores en obras viales y la condonación de deudas a productores que arreglan caminos. Pido coherencia política, ya que algunos bloques votan en contra pese a haber apoyado antes” dijo refiriéndose al de la LLA, aunque sin nombrarlo. “Defiendo la obra pública y la educación y critico la falta de prioridad nacional en estos temas”, dijo Grizutti.

Sobre despidos en peajes, “reconozco que la automatización eliminará empleos, pero lamento las condiciones precarias de reincorporación, sin reconocer antigüedad, y las indemnizaciones en 12 cuotas”.

Respecto de la interna justicialista Grizutti expresó: “En lo político, me identifico con el movimiento Derecho al Futuro y respaldo la candidatura de Axel (Kicillof) a la presidencia de la Nación”. Reconoció que “Hay conflictos internos en el peronismo local y falta de diálogo entre sectores, lo que dificulta consensuar. No me siento representada por quienes dicen que los votos son solo de ellos. Los votos son de todos los peronistas”.

Expresó su aprobación a la cantidad de proyectos estudiantiles sobre medio ambiente presentados en la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, conocida popularmente como ‘Feria de Ciencias’, que se llevó a cabo el viernes 3 de junio en la EEST n°2 ‘Mercedees V. de Labbe’. Lo hizo . Entre esos proyectos destacó el de reutilizar bolsas de cereal para mantas de animales, con apoyo de una empresa local. La concejal subrayó “la importancia de escuchar y valorar estos proyectos, ya que con pocos recursos pueden lograrse grandes cambios”.

Hugo un párrafo especial para su trabajo en “Mujeres en Movimiento” “para empoderar a las mujeres y capacitarlas en oficios, abordando problemáticas barriales y laborales”. Finalmente integrante del Movimiento Justicialista Nuevejuliense dijo: “El M J N busca sumar y escuchar a todos, incluso a quienes piensan distinto, para construir juntos”.