Patricia Gorza: «El Estado no se hace cargo de sus responsabilidades»

Patricia Gorza, productora agropecuaria y presidenta de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), dialogó con el programa ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). Durante la entrevista, analizó la actualidad de la entidad, la crisis del sector lácteo, el estado de los caminos rurales y el rol de las mujeres en el campo.

Reconstrucción territorial y desánimo productor

«La Federación Agraria está enfocada en reconstruirse tras años de desgaste, exposición política y baja participación gremial», explicó Gorza. La dirigente señaló que la falta de involucramiento provocó el cierre de muchas filiales en los últimos años. «Buscamos reactivar la presencia territorial y caminar junto al productor, aunque los resultados a veces sean limitados. Hoy hay mucho desánimo, lo cual es peor que estar enojado. Esto se nota especialmente en las economías regionales, con productores mayores, cansados y sin continuidad generacional», advirtió.

Gorza diferenció el interés técnico del gremial: «La participación es alta en los organismos técnicos y productivistas. Pero cuando se trata de defender derechos, cuesta más. Entiendo que ocurre porque es mucho trajinar para resultados que suelen ser pobres, pero el trabajo gremial es la única herramienta que tenemos. Que mejore depende de que todos los productores empujemos juntos».

Tecnología, crisis láctea y caminos rurales

Al ser consultada por el sector lácteo, Gorza enfatizó la necesidad urgente de financiamiento y actualización normativa. «Pedimos líneas de créditos blandos y a largo plazo para adquirir tecnología destinada al cuidado ambiental, como el tratamiento de efluentes y biodigestores. Hoy se habla mucho de tecnología, pero cuesta plata. Sin créditos accesibles, es muy difícil que los tambos chicos y medianos mejoren su productividad», afirmó. Asimismo, agregó que «es urgente actualizar los contratos laborales de los tamberos, que hoy están totalmente desfasados».

La presidenta de la FAA local alertó también sobre la fuerte concentración en el sector: «Desaparecen los pequeños productores, no la producción, debido a la presión fiscal, la baja rentabilidad y la falta de infraestructura». En ese sentido, apuntó contra la gestión de la red vial: «Los caminos rurales siguen en mal estado pese al discurso oficial. Los arreglos los sostenemos principalmente los productores, no el municipio. Llevamos gastados más de 35 millones de pesos desde febrero en reparaciones, máquinas, comida y alojamiento del personal, todo pagado de nuestro bolsillo mientras seguimos abonando la tasa vial». Si bien aclaró que el diálogo con los gobiernos provincial y municipal es bueno, criticó la falta de respuestas: «Los recursos oficiales son mínimos y las máquinas son viejas. El Estado no se hace cargo de sus responsabilidades».

Agenda internacional y el Premio Lía Encalada

La agenda de Gorza incluye actividades en Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, además de un estrecho seguimiento de la realidad regional. Al comparar a la Argentina con los países vecinos, la dirigente destacó el modelo de Brasil, donde existen más de 3 millones de productores asociados: «Allí el cooperativismo es fortísimo por ley, tienen supermercados propios y hasta su propia universidad. Eso les permite tener políticas de Estado estables y una fuerte representación política, independientemente del gobierno de turno. Uruguay, por su parte, está más organizado en políticas públicas. En Argentina somos innovadores y creativos, pero nos falta organización política y gremial».

Finalmente, Gorza destacó la importancia del Premio Lía Encalada, un galardón anual que rinde homenaje a la primera ingeniera agrónoma del país (recibida en 1927) y que distingue a las mujeres que transforman la vida rural. «Se puede postular a cualquier mujer vinculada a la ruralidad a través de sus diversas categorías, haya vivido o no en el campo, o sea productora», concluyó.