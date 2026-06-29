Gustavo Albino: “Con la basura la buena voluntad no es suficiente sin estructura y apoyo”.

Sabida es la crítica situación del basural en 9 de Julio, la gestión de residuos y los problemas que trae la acefalía en la cartera de medio ambiente. El tema sigue siendo parte de la agenda diaria del distrito. Tras consolidar las políticas sustentables en la función pública en Esquel, en la provincia de Chubut, el nuevejuliense Gustavo Albino cuenta toda su experiencia, avalada también por su formación específica: una tecnicatura y una diplomatura sobre el tema. Lo hizo entrevistado por Carlos Graziolo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), convocado por el problema de la basura a nivel local, proyectando su experiencia como un modelo clave para transformar la gestión ambiental de cada municipio, a pesar de las diferencias que puedan existir según su situación geográfica y volumen de los residuos de cada uno de ellos. El entrevistado relata su experiencia profesional en la gestión ambiental, especialmente en el tratamiento de residuos sólidos urbanos en Esquel, donde asumió un cargo municipal en 2012 y luego fue designado director general de Gestión Ambiental para la provincia de Chubut.



Gustavo Albino jura como Subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Esquel, el 10 de junio de 2014.

Explicó que, debido a la extensión geográfica de la provincia, existen delegaciones ministeriales en distintas ciudades para facilitar la gestión. Destaca que: “Esquel, con unos 50,000 habitantes, tiene una marcada conciencia ambiental, impulsada tanto por la comunidad como por decisiones municipales, lo que ha favorecido el éxito de sus políticas ambientales a lo largo de sucesivos gobiernos municipales”. La gestión de residuos en la ciudad experimentó una transición significativa a partir de 2012, “cuando ya funcionaba una planta de residuos ubicada fuera de la ciudad, lo que permitió avanzar hacia una gestión más integral y jerarquizada. Este proceso requirió la conjunción de decisiones políticas, técnicas y económicas, y se fue implementando gradualmente”. Y Albino lo remarca especialmente, para tener éxito “deben conjugarse tres aspectos: la decisión política, la técnica y la económica, esto es, recursos”.

“La gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) -dice Albino- se estructura en tres áreas principales: control y concientización ambiental, recolección de residuos, y la planta de separación y valorización, que en Esquel evolucionó hacia un centro ambiental con proyectos productivos que reutilizan residuos como materia prima. El avance ha sido progresivo, permitiendo mejoras continuas en aquella gestión ambiental local”.

Tecnologías y Métodos para Rellenos Sanitarios

“La geomembrana es actualmente la mejor solución disponible para la impermeabilización de rellenos sanitarios, según expertos y autoridades”, dice Gustavo Albino, y agrega que “su función principal es evitar la filtración de líquidos generados por los residuos hacia el subsuelo, protegiendo así el medio ambiente. Además de la geomembrana, se emplean materiales como la bentonita para reforzar la base de aislamiento. Debajo de los residuos se instala un sistema de cañerías en forma de “espina de pescado” que permite extraer el lixiviado (líquidos generados por los residuos) mediante bombas”.



El método completo implica que “en el interior del relleno, se colocan tubos ranurados verticales que funcionan como venteo para liberar los gases generados por la descomposición de los residuos, previniendo incendios y acumulaciones peligrosas. La compactación de los residuos es esencial: se utilizan máquinas pesadas que pasan varias veces sobre los residuos para reducir su volumen y se cubren diariamente con una capa de tierra de aproximadamente 5 cm, lo que contribuye a la durabilidad y eficiencia del relleno”. El entrevistado destaca la importancia de jerarquizar y dotar de recursos a los cargos públicos relacionados con el ambiente, señalando que “la buena voluntad no es suficiente sin estructura y apoyo”.

Gestión, Control y Concientización

Para Albino “la gestión efectiva de residuos depende de tres factores clave: decisión política, recursos económicos y aplicación de técnicas adecuadas. En Argentina, la separación de residuos domiciliarios es voluntaria en la mayoría de los municipios, salvo excepciones como Federal, Entre Ríos, donde es obligatoria por ordenanza. Para residuos peligrosos o industriales, existe una regulación nacional (Ley 24.051) a la que los municipios pueden adherir”.

Además, “el control y la sanción son herramientas importantes”, dice Albino, «y la identificación de infractores se realiza mediante registros fotográficos o video y análisis del contenido de las bolsas de basura, lo que permite aplicar multas a quienes incumplen. Sin embargo, la concientización y el trabajo puerta a puerta siguen siendo fundamentales para reducir la proliferación de microbasurales y mejorar la gestión integral de residuos”.

Explica que la gestión de residuos implica tanto la responsabilidad de los funcionarios como la de los vecinos, quienes deben tomar conciencia sobre el consumo y el reciclaje, además de valorar el trabajo de quienes manipulan los residuos. Subraya la necesidad de empatía y compromiso colectivo para mejorar la gestión ambiental. Finalmente, reconoce que tuvo reuniones con el Ejecutivo municipal semanas atrás, para asumir el cargo, hoy aún vacante después del fugáz desigando, de la Dirección de Gestión Ambiental de 9 de Julio, pero declinó «porque no es el momento adecuado», aunque deja abierta la posibilidad a una nueva experiencia en la gestión pública más adelante.