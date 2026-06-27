Las cosas claras

Por Juan Manuel Jara
Ayer viernes, la Municipalidad emitió una gacetilla titulada, textualmente: “Junto a los productores y la Provincia / SE AVANZA CON LA RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES”. Y en el texto daba cuenta que “La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recorrió los trabajos de reconstrucción y mejora que se llevan adelante sobre caminos rurales del distrito, ejecutados por equipos de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y los productores de la zona, que son financiados por el municipio”.
Y en otro párrafo mencionaba que ”…durante la recorrida, la jefa comunal destacó el valor del trabajo conjunto que se viene realizando para recuperar caminos estratégicos del distrito, poniendo en relieve la coordinación entre la Municipalidad, la Dirección de Vialidad de la Provincia y los productores rurales, quienes también acompañan y colaboran en estas intervenciones”. La misma estaba acompañada de fotos, una de ellas la de más arriba donde, como corresponde, el funcionario en cuestión señalando, algo, cualquier cosa. Para la foto garpa, parece como si estuviese a cargo.
Al leer esta información oficial, y siguiendo el tema de la crisis de los caminos rurales desde hace más de un año, hubo cosas que hicieron parar las antenitas de vinil.
Desde hace unos días la gestión parece haber puesto en marcha una evidente campaña para mostrar a la Intendente “activa” (será cierto el rumor que ya tiene decidido ir por la reelección?), para tratar de revivir una gestión reactiva, no proactiva. Pero también sabiendo que, en tiempos de exceso de Instagram, una foto puede ser mostrada como la realidad y es tan sólo un segundo capturado de un filme que dura 120 minutos. Hay que ver la película completa.
Hacia donde vamos? “Trabajo articulado” parece ser el término de moda que viene utilizándose en varias comunicaciones oficiales. Lo suficientemente amplio y neutro, inocuo, insípido, incoloro e inodoro. Pero el punto neurálgico de la gacetilla municipal se centra en la frase “ejecutados por equipos de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y los productores de la zona, que son financiados por el municipio”. Y acá, en esta última parte, el ruido es ensordecedor.
La comunicación da a entender que el Municipio financia estos trabajos ejecutados por el equipo de Vialidad, del famoso Hugo Gervasio, el mismo que siempre mencionamos como el único que trabajó a conciencia de sol a noche, en modo emergencia, durante la crisis hídrica.
Ahora, “son financiados por el municipio” está lejos de acercarse a la realidad y más cerca de Narnia. El municipio no banca todo el circo como da a entender en el comunicado. A duras penas cumple con lo único que pudo comprometerse a medias: el gasoil para las máquinas y viáticos (Esto ya lo publicamos en este medio a principios de abril en la nota «La Redención de Katopodis»).
Pero, por si hubiese habido algun cambio de último momento, consultamos con productores que están, desde hace meses, bancando a este equipo y contratando otros para suplir lo que el municipio nunca pudo dar, y les hicimos conocer el comunicado. Y apareció la bronca rural, además de los datos concretos, muy lejos de “trabajo articulado”. Productores vinculados al equipo de Gervasio trazaron la realidad de 9 de Julio, muy distinta a la de Narnia. Tomen nota y agarrénse.
“Las tres motoniveladoras de Hugo están rotas. Estamos juntando la plata nosotros para arreglarlas. Ya tenemos en arreglo otra retro, con plata de los productores. La casa, la luz, la comida, las camionetas del equipo, lo pagamos un grupo de productores.Tiene la cara de cemento!”, expresó duramente una persona de la ruralidad, alguien que es parte de todo este grupo “bancador”, con vínculo casi diario con el team Gervasio y a la que no le pueden vender gato por liebre por más que salga en una gacetilla oficial. Durísima, como el cemento.
Además, confirmaron que “cuando está todo el equipo trabajando también ponemos combustible nosotros porque no les alcanza (con lo que aporta la Municipalidad)”. Y con bronca a flor de piel cerró con algo lapidario: “Además, tenemos que seguir pagando la tasa de red vial”.
Con un pronóstico llovedor para julio, con milimetraje que a muchos asusta y no dudan en decir que la inundación del año pasado puede repetirse, la falta de insumos, recursos y maquinaria estan en al mira.
Dato de color, en esta imagen municipal de hecho no se ven las motoniveladoras del equipo de vialidad porque, como ya mencionamos, están rotas. Lo único que se ve es una pala cargando tierra en el camión volcador. Esta es la realidad en el mundo que está fuera del armario. El video, las fotos y la gacetilla oficial vienen del mundo de fantasía, ese al que se accede adentrándose en el placard. El problema es que los dirigentes siguen muy cómodos de un lado y los vecinos muy cansados del otro.