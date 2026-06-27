Las cosas claras

Por Juan Manuel Jara





Ayer viernes, la Municipalidad emitió una gacetilla titulada, textualmente: “Junto a los productores y la Provincia /

SE AVANZA CON LA RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES”.

Y en el texto daba cuenta que “La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recorrió los trabajos de reconstrucción y mejora que se llevan adelante sobre caminos rurales del distrito, ejecutados por equipos de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y los productores de la zona, que son financiados por el municipio”.

Y en otro párrafo mencionaba que ”…durante la recorrida, la jefa comunal destacó el valor del trabajo conjunto que se viene realizando para recuperar caminos estratégicos del distrito, poniendo en relieve la coordinación entre la Municipalidad, la Dirección de Vialidad de la Provincia y los productores rurales, quienes también acompañan y colaboran en estas intervenciones”. La misma estaba acompañada de fotos, una de ellas la de más arriba donde, como corresponde, el funcionario en cuestión señalando, algo, cualquier cosa. Para la foto garpa, parece como si estuviese a cargo.

