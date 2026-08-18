Preparativos para la Expo Rural de 9 de Julio

La Sociedad Rural de 9 de Julio avanza en los preparativos finales para la 129ª edición de su tradicional Exposición Rural, que se desarrollará del 1 al 4 de octubre. A falta de 45 días para la apertura, la organización confirmó que la disponibilidad de stands comerciales se encuentra prácticamente agotada, lo que anticipa una amplia convocatoria de propuestas vinculadas al comercio, la industria, el sector artesanal y los emprendedores locales. Yanina Elola y Blanca Ciampoli, integrantes de la SubComisión encargada del evento, estuvieron en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9) contando detalles de los preparativos para la fiesta local del campo en la ciudad.
El programa de actividades comenzará de forma anticipada el miércoles 30 de septiembre, a las 20:00 horas, con una muestra de arte y diseño en formato de desfile. La propuesta, orientada a visibilizar el trabajo artesanal y las materias primas originarias del campo, reunirá a cuatro diseñadoras locales y tres invitadas de distintas ciudades bajo un concepto que entrelaza la tradición, el diseño contemporáneo y los oficios del cuero, el fieltro y el telar. La experiencia incluirá además una degustación de sabores campestres y vinos regionales.
Durante los cuatro días centrales de la exposición, que mantendrán ingreso libre de jueves a sábado, el predio ofrecerá un recorrido por diversos atractivos educativos y productivos. Entre ellos se destacan la muestra de los trabajos del 30º Concurso Anual Crianza del Ternero Holando —con la participación de diez escuelas primarias del distrito—, el funcionamiento del tambo demostrativo a cargo del Colegio Inchausti y el proyecto de huerta desarrollado por el CEPT Nº 15 El Chajá. Asimismo, habrá charlas del Aula Aapresid destinadas a estudiantes y familias, la Misa de Campaña junto a Madrugadores del 9, y el almuerzo oficial previsto para el sábado 3, donde se aguarda la presencia de autoridades municipales y de CARBAP.
En el plano ganadero, la subcomisión del área diagramó el tercer Concurso del Novillo, cuyas instancias principales se desarrollarán jueves y viernes, y que culminará con una conferencia dirigida a productores. En paralelo, el ciclo de capacitación incluirá la disertación de la coach ontológica y conferencista TEDx Julieta Campelli, quien ofrecerá el jueves 1 a las 19:00 horas la charla titulada “El Arte de Comunicar, para Conectar”, orientada a expositores, jóvenes y público general.
La grilla recreativa y deportiva sumará un torneo de polo con equipos locales que disputará su clasificación el sábado y la final el domingo, jornada en la que se aplicará el cobro de entradas y que tendrá como principales atractivos el espectáculo de jineteada y la definición de las actividades ecuestres. Por su parte, la comisión organizadora indicó que continúa abierta la recepción de propuestas artísticas para integrar la programación de espectáculos musicales, con prioridad para solistas y bandas de la región.