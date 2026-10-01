Acuerdan mantener el ingreso al Profesorado de Nivel Inicial en el Instituto N° 4

La Jefatura Distrital y autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires confirmaron que se garantizará la inscripción para el ciclo lectivo 2027, mientras se establece un espacio de evaluación técnica compartida sobre la oferta académica.

La Jefa de Inspección Distrital Gabriela Tiani confirmó que el primer año de la carrera del Profesorado de Educación Inicial en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 4 mantendrá sus puertas abiertas para el ciclo lectivo 2027. La medida retrotrae la perspectiva del cierre del ingreso y abre un canal de diálogo entre las autoridades y el cuerpo docente.



El acuerdo fue alcanzado tras una reunión llevada a cabo este miércoles a las 19:30 horas en las instalaciones del establecimiento educativo. El encuentro contó con la presencia, además de la inspectora jefa distrital, del equipo directivo institucional y representantes docentes, y se dió respuesta a la preocupación generada en la comunidad educativa tras la reunión previa celebrada el pasado 28 de septiembre, donde se había planteado la posible interrupción del ingreso a la carrera.



De acuerdo con los términos asentados en el acta oficial, la decisión de dar continuidad al profesorado responde a una serie de gestiones realizadas directamente por la Jefa Distrital con la Inspección Regional de Gestión Estatal y las dependencias correspondientes del gobierno provincial.