Trece pasajes a París

Javier Milei amaneció este miércoles en París con una comitiva que dice más por su composición que por su agenda. Lo acompañan doce gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, para una Argentina Week que incluye un discurso ante inversores en la sede de la OCDE y una reunión con Emmanuel Macron en el Elíseo. Antes de subir al avión, el Presidente invitó a los inversores a venir al país a “llenarse los bolsillos”. La frase viajó bien. Los números que quedaron en Buenos Aires viajan bastante peor.

Dentro del propio Gobierno ya hay quienes admiten las alertas. El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella marcó en septiembre 1,94 sobre 5, el registro más bajo de la gestión. El único número que el oficialismo exhibe sin incomodidad es la inflación de agosto, de 1,7 por ciento. La respuesta llegó en tonos distintos. Milei sostuvo que los indicadores del Indec arrojan “cualquier cosa” y prometió cuatro años seguidos de crecimiento. Luis Caputo eligió la teología y definió a Axel Kicillof como “el anticristo”. Patricia Bullrich admitió que el país no está en la peor de las crisis ni tampoco en el despegue esperado, y pidió que se enciendan los motores que todavía no arrancaron.

La foto federal de París tiene precio. La Casa Rosada necesita a esos gobernadores para el Presupuesto 2027 y para eliminar las PASO, y las ausencias pesan tanto como las presencias. No viajaron Osvaldo Jaldo, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Hugo Passalacqua ni Claudio Poggi, todos con votos que el oficialismo precisa. La primera prueba tiene fecha. El 7 de octubre Diputados tratará el endeudamiento familiar, que según las cifras del debate alcanza a 20 millones de personas con deudas de consumo y a unos 6 millones en mora. El dictamen oficialista, centrado en transparencia y educación financiera, reunió 32 firmas contra 27 del opositor, que declara la emergencia por 180 días y pone tope a las tasas. Cinco firmas de diferencia en comisión no garantizan nada en el recinto.

El martes llegó un alivio desde Tribunales. La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, el que deroga la Ley de Tierras Rurales. Entendió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata carecía de legitimación y aclaró que su decisión no abre juicio sobre la validez constitucional del decreto. El efecto práctico es la caída de los límites a la compra de campos por extranjeros. En agosto el Senado le había negado al Gobierno una flexibilización de ese régimen cuando Jaldo, Passalacqua y el neuquino Rolando Figueroa retiraron su apoyo. Figueroa, de paso, integra la comitiva de París.

En un partido como Nueve de Julio, donde la tierra es el principal activo y toda operación importante termina en una escritura, el fallo se lee distinto que en la Capital. La ley fijaba topes a la titularidad extranjera y exigía un certificado del Registro Nacional de Tierras Rurales antes de escriturar. Con la derogación otra vez en pie, ese control desaparece para cualquier campo de la zona. Lo que en agosto se discutió a los gritos en el Senado pasa a resolverse en silencio, operación por operación.

Lo que viene tiene dos escenarios y una misma bisagra. La Corte recordó que la suerte del decreto sigue en manos del Congreso. El Senado rechazó el DNU 70/23 en marzo de 2024 y Diputados nunca lo votó, de modo que alcanza con que esa cámara lo rechace para que la derogación caiga. Los votos que faltan para eso son los mismos que definirán el 7 de octubre. Si los bloques provinciales acompañan al oficialismo, París habrá sido una buena inversión. Si se inclinan por el alivio a los deudores, la discusión por la tierra volverá al recinto con el Gobierno en minoría. Un gobierno que hizo identidad de no deberle nada a nadie tiene hoy su suerte repartida entre gobernadores que cotizan cada voto y una Corte que le devolvió por sentencia lo que el Congreso le había quitado. Los trece pasajes se pagan a la vuelta, en el recinto.