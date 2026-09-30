Atlético viaja a Bahía Blanca para disputar el máximo certamen regional de hockey

Esta semana comienzan las competencias nacionales de hockey femenino organizadas por la Confederación Argentina. El certamen, denominado Campeonato Regional de Clubes (CRC), divide al país en cinco zonas: Centro Cuyo, Noreste, Noroeste, Patagonia y la región Bonaerense. Esta última compite de manera independiente debido al gran volumen de asociaciones y clubes que la integran, subdividiéndose a su vez en siete niveles competitivos para la categoría Sub 16, desde la división «A» hasta la «G».

El Club Atlético 9 de Julio logró consolidar su lugar en la elite provincial al formar parte del grupo principal, el CRC «A». La institución se ganó este espacio de privilegio no solo por su óptimo rendimiento y posicionamiento en el torneo local, sino también por haber alcanzado el tercer puesto en la edición del año pasado de esta misma competencia regional.

El torneo agrupa a los principales referentes de cada asociación en cuatro cuadros competitivos. El conjunto nuevejuliense integra la Zona C, donde compartirá grupo con Sportiva de Bahía Blanca y Bragado Club. El mapa del campeonato se completa con la Zona A, compuesta por Universitario y Argentino de Bahía Blanca, Viajantes de Pergamino y Argentino de Trenque Lauquen; la Zona B, que incluye a Los 50 y Los Cardos de Tandil, Pacífico de Bahía Blanca y Atlético de Rivadavia; y la Zona D, conformada por Trinity de Mar del Plata, Blanco y Negro de Coronel Suárez, Sarmiento de Pigüé y Atlético de Pellegrini.

La comitiva parte hacia el sur de la provincia de Buenos Aires este jueves, con la mira puesta en su debut oficial programado para el día viernes ante General Belgrano. El cuerpo técnico está liderado por la entrenadora Adela Beraza, acompañada por la preparadora física Trinidad Iturralde y la jefa de equipo Lorena Bonfiglio.

El plantel que buscará el protagonismo en el torneo nacional está conformado por las jugadoras Indiana Abelairas, Maite Avendaño, Julia Cantero, Sofía Carranza, Sara Chiesa, Mora Delgado, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Charo González, Inés Ibarra, Sara Keno, Lucía Maidana, Josefina Miranda, Alma Rabenna, Clara Romero, Sara Silvera, Emilia Rosenzuaig, Matilde Vanina, Antonia Zúñiga Pírez y Francisca Zúñiga Pírez.