Seis patinadoras de El Fortín compiten en Copa Nacional

Un grupo de seis patinadoras del club El Fortín, bajo la dirección del profesor César Salas, representará a su institución en la Copa Nacional Roberto Rodríguez de la divisional C. El certamen se lleva a cabo desde el sábado 25 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre en el polideportivo Néstor Kirchner de la ciudad de Miramar.

La competición de alcance nacional reúne a deportistas de todas las federaciones de Argentina, quienes se medirán en las categorías de escuela formativa, quinta y cuarta eficiencia de la divisional C.

El cronograma de presentaciones para el equipo comenzará el lunes 28 de septiembre a las 8:00 horas, cuando Martina Videla salga a la pista en la categoría cuarta C de 13 años para enfrentarse a 38 aspirantes. Al día siguiente, en el mismo horario, será el turno de Sofía Ledesma en la categoría quinta de 12 años, una instancia que cuenta con 47 competidoras.

El cierre de la participación del club tendrá lugar el jueves 1 de octubre durante el último día de la jornada. A las 15:45 horas, Emilia Tempesti competirá en la categoría cuarta de 9 años junto a otras 17 deportistas. Posteriormente, a las 17:15 horas, Emilia Seijo, Alma Picardo y Lola Banchero harán su presentación en la categoría escuela formativa, que agrupa a un total de 28 participantes.