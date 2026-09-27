French: Matías ya tiene su estrella

Ayer sábado, la familia de Matías Inveninato, junto con integrantes de «Estrellas Amarillas», pintaron la que recuerda el lugar y la fecha en donde fue atropellado y perdió la vida. Familiares y allegados estuvieron en ese punto del acceso a la localidad de French realizando este homenaje y recordatorio de algo que nunca debió haber pasado. Emiliana Chávez, la abogada que patrocina a la familia, leyó una carta de la hermana de Matías, que puso en palabras el dolor de la pérdida y dejando bien en claro que la búsqueda de justicia es inclaudicable ademas de la mejor manera de honrar su memoria.



«Ya pasaron 3 años de aquel 17 de septiembre que sacudióuestra vida para siempre….

Es muy loco como el tiempo puede mutar tanto…pasar de ser eterno a transcurrir con una velocidad atroz…

Así pasan los recuerdos, así se pasan los días… muchos son interminables, otros ni siquiera nos damos cuenta.

Pero hay algo que nos queda y es tu ausencia…Y de repente tenemos que aprender a llenarla…

Intentamos ponerle palabras, recuerdos, colores, anécdotas…pero tu espacio sigue quedando vacío…

la mesa familiar no es la misma, la casa es inmensa, y al mismo tiempo, te encontramos en cada rincón,

una foto, un disco de cerati, un libro de historia, una remera, un chiste compartido, un papel con tu letra,

tu risa contagiosa y tu mirada profunda…

Ya 3 años sin vos Mati.. y el pecho se estruja… Duele la soledad, duele la ausencia de un último abrazo, de un último beso

El pedido sigue siendo el mismo: Justicia para que lo que pasó no quede en el olvido…

para que atropellar y escapar… no sea una salida tramposa…

Hoy pintamos esta estrella para recordar que aquí se apagó tu vida, Pero tu recuerdo está más vivo que nunca…

En cada uno de nosotros, tus afectos, tu familia, tus amigos…

quienes tuvimos el privilegio de tenerte cerquita sabemos quién fue El Tingo…

para quienes no te conocieron queremos que sepan que aquí se apagó un ser de

luz que hoy nos acompaña desde el cielo…. para siempre… hasta que nos volvamos a encontrar…

Y mientras tanto, el pedido sigue siendo el mismo… Porque tres años pasaron y la pregunta sigue ahí, intacta, esperando respuesta… No pedimos venganza… nunca lo pedimos… Pedimos que la muerte de Matías tenga consecuencias…

Que su vida valga lo mismo que valía cuando reía acá, entre nosotros…

Que atropellar y abandonar a una persona al costado de un camino no quede en la nada…

Que su nombre no se convierta en un expediente más esperando en un juzgado…

Que alguien diga, por fin, que lo que le pasó importó…

Que su vida importó…

Y esta estrella que hoy pintamos es también un llamado… para que el que pase por acá se

detenga y reflexione… porque ninguna vida puede apagarse en un camino y quedar

en el olvido… nosotros vamos a seguir nombrándote… hasta que la justicia llegue…

porque vos merecías vivir… y merecés que se haga justicia.»