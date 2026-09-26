Instituto Formación Docente alerta sobre el uso no autorizado de su identidad



La Dirección del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) N° 4 emitió un comunicado dirigido a docentes, estudiantes, personal no docente y al público en general para advertir sobre la existencia de perfiles digitales y publicaciones que utilizan el nombre y el logotipo de la institución sin autorización. Las autoridades del establecimiento educativo, perteneciente a la Unidad Académica Escuela Normal Superior, calificaron como sumamente grave el hecho de que en este contexto también se haya constatado la difusión de imágenes de menores de edad.

Frente a esta situación, la entidad subrayó que la identidad institucional, incluyendo el empleo de sus símbolos, marcas e isotipos, está estrictamente reservada para sus canales de comunicación oficiales. Por lo tanto, recordaron que su uso, por parte de terceros, sin la debida autorización previa se encuentra terminantemente prohibido.

Ejemplo de publicación falsa



Asimismo, la institución hizo especial hincapié en la protección de los menores involucrados. El documento oficial recuerda que la difusión de fotografías de niños, niñas y adolescentes sin el consentimiento explícito de sus progenitores o tutores supone una vulneración de los derechos fundamentales. Estos derechos se encuentran amparados y consagrados por las leyes nacionales y provinciales vigentes orientadas a la protección de la niñez.

Finalmente, las autoridades del ISFDyT N° 4 lanzaron una contundente advertencia sobre las consecuencias para los involucrados. El comunicado establece de manera categórica que toda persona que genere, replique o promueva este tipo de contenidos asumirá la total responsabilidad legal y administrativa por las infracciones cometidas y los perjuicios ocasionados.