Fue un martes de contrastes y, podría decirse, bizarro en algunos puntos. Mientras el amanecer fue aún con bolsas y reciclados en canastos y veredas, porque no hubo recolección de ambos en la zona correspondiente por camiones rotos, ese mismo día se comunicó la “recuperación” de dos microbasurales en sendas “punta de góndola” de boulevares de la ciudad. El camión de reciclado continuaba el miércoles en la noche en la vereda del taller de Agustín Alvarez (Ver foto 1). Plantas y sonrisas versus camiones detonados usados al límite. Pruebas? La otra foto (2). Ahi se ve claramente el estado del acelerador, el fierrito sin el apoya pie, de otro camión, el «5», de la flota oficial. A “eso” se suben cada día personas…si es que no se rompe, como ocurrió. El municipio juega una ruleta rusa diaria con el destino. Y por supuesto, foto con sonrisas como si el microespacio “recuperado” realmente moviese la aguja en el mega problema de la basura en el distrito. Contrastes de campaña.
Controles y multas deberían ser lo más efectivo. El tema, claro, es que hay que hacerlo. Y es el Estado municipal quien tiene la capacidad para efectivilizarlo. Ejemplo: No hay cámaras por toda la ciudad? No se puede identificar a quienes arrojan basura en esos lugares e ir a golpearles la puerta, advertirles una o dos veces y, llegado el caso, multarlos, tal como se hace con los infractores de tránsito? Por ahora se prefiere jardineria en vez de control. No hay plata, pero sí la hubo, evidentemente, para el colorido cartel en los dos espacios (Ver la otra “fotingui” ilustrativa). Todo en la misma semana que arrancó con enojo de empleados por el atraso en pago de viáticos y horas extra. Contrastes de campaña. No hay plata pero seguimos sin escuchar una reducción en la planta de funcionarios, sobredimensionada como el propio municipio que brinda sus servicios deficitariamente. Para qué sostener una planta de funcionarios al 100% cuando el municipio opera en rojo, tanto financieramente como en la prestación de servicios? Para cuando la foto de la “recuperación“ del Municipio? Se quiere aumentar las tasas, pero no se da un gesto. Contraste de privilegios.
El mismo contraste que se exhibe al promocionar la adhesión al MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), el programa de UNICEF al que la provincia convenió y sumó a sus municipios, que busca “fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”. El viernes pasado tuvo su presentación en el S.U.M. municipal, el «San Cayetano», con una sonriente (Ver fotito acá arriba..) gestión autodeclarada preocupada por mejorar la vida de adolescentes y menores. Algo hace ruido, no? Claro, porque es loco que lo diga la misma gestión que cerró la «Casa de Abrigo» y obligó al desarraigo a quienes encontraban allí un refugio para sus duras realidades hogareñas. Loco y hasta con pizcas de cinismo. Contrastes de una gestión en campaña cuyo relato choca de frente con la realidad, como alguno de sus camiones en cualquier momento. Hay más, pero por hoy suficiente. Les dejo las fotos.