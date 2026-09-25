Fue un martes de contrastes y, podría decirse, bizarro en algunos puntos. Mientras el amanecer fue aún con bolsas y reciclados en canastos y veredas, porque no hubo recolección de ambos en la zona correspondiente por camiones rotos, ese mismo día se comunicó la “recuperación” de dos microbasurales en sendas “punta de góndola” de boulevares de la ciudad. El camión de reciclado continuaba el miércoles en la noche en la vereda del taller de Agustín Alvarez (Ver foto 1). Plantas y sonrisas versus camiones detonados usados al límite. Pruebas? La otra foto (2). Ahi se ve claramente el estado del acelerador, el fierrito sin el apoya pie, de otro camión, el «5», de la flota oficial. A “eso” se suben cada día personas…si es que no se rompe, como ocurrió. El municipio juega una ruleta rusa diaria con el destino. Y por supuesto, foto con sonrisas como si el microespacio “recuperado” realmente moviese la aguja en el mega problema de la basura en el distrito.

Contrastes de campaña.