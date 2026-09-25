 Rugby: Atlético 9 de Julio debutó con victoria en el Interzonas

El equipo de rugby del Club Atlético 9 de Julio arrancó el Interzonas con un triunfo como local por 21 a 14 frente a Saladillo Rugby Club. En un encuentro muy disputado, el conjunto nuevejuliense logró imponerse a lo largo de los 90 minutos de juego para asegurar un comienzo positivo en la competencia.

Guido Marconi, Tadeo Ippoliti y Pedro Agustín Parera fueron los encargados de anotar un try cada uno. Por su parte, la puntería de Franco Zubieta resultó fundamental, ya que el jugador logró hacer efectivas las tres conversiones de la jornada. El plantel, que comenzó la temporada sumando puntos valiosos en casa, se encuentra bajo la dirección técnica de Víctor Bordone. La formación para este primer desafío se completó con Carlos Marín, Martiniano Moreno, Ignel Francisco Miglierina, Facundo Morón, Pablo Albano, Juan Francisco Dorsi, Agustin Zubieta, Hugo Josué Moreno, Julio Di Risio, Guido Fasciolo, Luciano Zubieta, Sebastián González, Jano Maiz, José Ignacio Aramburu, Juan Gentile, Cesar Longarini, Juan Ignacio Jaca, Juan Ignacio Carabio y Mario Gabriel Maya.

El torneo es organizado por la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA), una entidad que agrupa a los clubes según su cercanía geográfica. En esta nueva instancia, que toma el relevo del Torneo Desarrollo, el Club Atlético integra su grupo junto a Saladillo, El Fortín de Olavarría y Tacuara de la localidad de 25 de Mayo.