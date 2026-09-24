El básquet de la elite nacional dió espectáculo en Atlético



Se esperaba una fiesta del básquet y lo fue. Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín dieron un muy buen espectáculo deportivo en un duelo de preparación de cara al inminente inicio de la Liga Nacional, la máxima categoría de la disciplina en el país. A pesar de ser un amistoso, ambos equipos disputaron el juego con intensidad de un partido oficial. Racing tomó la iniciativa desde el comienzo, adjudicándose el primer parcial por 20 a 13 impulsado por el solidez del ex integrante del seleccionado nacional, Marcos Delía.

Con el correr de los minutos, Argenitno de Junín reaccionó apoyado en el despliegue de sus fichas extranjeras de origen estadounidense y brasileño. La paridad se mantuvo hasta el tramo final, donde Racing volvió a certificar su superioridad tras dominar el último cuarto por 26 a 15, sellando así la victoria definitiva con un marcador de 86 a 80.

La convocatoria de público fue en aumento a medida que transcurrieron los minutos, respondiendo al inicio temprano del espectáculo y ratificando la capacidad de la ciudad para albergar citas deportivas de primer nivel. Asimismo, durante el medio tiempo, la subcomisión de básquetbol local otorgó un reconocimiento a Isabella Fernández Rivas por su reciente consagración con el seleccionado bonaerense en el certamen nacional.

Ambas instituciones ultiman detalles para sus respectivos estrenos en la competencia oficial. Argentino de Junín debutará el próximo 30 de este mes frente a Ferro Carril Oeste, mientras que el estreno de Racing de Chivilcoy está programado para el 8 en Corrientes.