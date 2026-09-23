Un Crespi giró en 9 de julio

Por Redacción Extra Digital

Hay cosas que suceden y toman otra dimensión al poco tiempo por uno de esos caprichos que tiene la vida. Murió Tulio Crespi y una de sus creaciones estuvo girando el último fin de semana en el autódromo de 9 de Julio, como parte de la fecha organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS). Fue un Crespi SP, con su dueño Guillermo Iriarte al volante. La distancia, compromisos y otras cuestiones hicieron que fuese el único vehículo en su categoría, con lo cual tuvo la pista solo para él. Algo no habitual, claro. Pero hoy esa situación toma un simbolismo especial.

La historia cuenta que Marcelo Castiñeira llegó al taller del Tulio Crespi en Balcarce con una pequeña maqueta del Porsche 962 de Le Mans. Le propuso fabricar un prototipo de carreras moderno y completamente nacional, sin planos y partiendo desde cero. A finales de los 80, el campeonato del CAS estaab a pleno, pero la mayoría de los vehículos dependían de costosas piezas importadas o consistían en réplicas de modelos de los años sesenta. Castiñeira convenció a siete socios del club para financiar la idea, sumando además la experiencia en la categoría estadounidense IMSA de Juan Manuel Fangio II.



Crespi aceptó el desafío y el resultado fue un prototipo biplaza con chasis tubular, carrocería de fibra de vidrio y puertas con apertura tipo gaviota, con un motor Renault 18 de 2,0 litros preparado por Oreste Berta. Debutó en las 1000 Millas Sport de 1991, y al poco tiempo el dominio del auto fue tan aplastante que el propio CAS se vio obligado a crear una categoría exclusiva. Los Crespi SP compitieron durante más de quince años. Se fabricaron menos de diez unidades y una de ellas giró hace un par de días en el autódromo local: un circuito legendario, para una modelo y su creador que ya son leyenda.

Agradecimiento especial Guillermo Iriarte y César Campos del CAS por el gesto y la buena predisposición