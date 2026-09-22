Regionales

Arata y la conectividad entre localidades rurales

La senadora provincial Valeria Arata presentó un proyecto de ley destinado a modificar la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros bonaerense, con el objetivo de establecer alternativas de movilidad en pequeñas localidades y comunidades rurales donde la baja demanda ha provocado la desaparición o reducción de los servicios.La iniciativa busca ofrecer soluciones a poblaciones en las que el volumen de pasajeros resulta insuficiente para sostener el transporte tradicional, situación que genera frecuencias limitadas, horarios inadecuados para los usuarios y, en casos extremos, la pérdida total del transporte.
El proyecto legislativo no plantea la creación de un sistema nuevo, sino la ampliación y actualización de las herramientas legales vigentes para adaptarlas a las características de cada comunidad. Entre las propuestas se incluye la habilitación de vehículos de menor capacidad, la flexibilidad para modificar recorridos y frecuencias, y la implementación de modalidades a demanda o en horarios y días específicos. Además, contempla la coordinación de estos transportes alternativos entre distintos municipios o en forma complementaria a los servicios ferroviarios.
Arata argumentó que la falta de pasajeros suficientes no debe ser, por sí sola, un motivo para descartar opciones de movilidad. Dijo que, independientemente del número de habitantes, el transporte es un recurso necesario e indispensable para garantizar a los ciudadanos el acceso a la salud, la educación, el empleo y la realización de trámites. Todas las alternativas que se aprueben deberán cumplir estrictamente con las condiciones de habilitación, seguridad, accesibilidad y seguros que exige la normativa actual.

La conectividad en el partido de 9 de Julio
Esta problemática provincial refleja la realidad operativa de numerosos distritos de base agropecuaria, como el partido de 9 de Julio. En la actualidad, el distrito carece de un sistema de transporte público urbano interno y regular que conecte de manera integral a la ciudad cabecera con sus diversas localidades rurales. Existen servicios privados que conectan diariamente las localidades con la ciudad cabecera.
Ante la ausencia de servicios formales de pasajeros, la conectividad interurbana depende casi de forma exclusiva del esos servicios particulares y del estado de conservación de la red vial de tierra. Si bien la optimización de los caminos rurales mejora las condiciones de viaje, la falta de alternativas de transporte de pasajeros sigue siendo el principal obstáculo en materia de movilidad para los habitantes de las localidades.

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