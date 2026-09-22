Limousin, raza bovina con acento francés y arraigo argentino

Por Redacción Extra Digital

Juan Pablo Lattanti es cabañero y Presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Limousin, raza vacuna de origen francés que viene ganando terreno en nuestro país por su cualidad carnicera y de cruzamiento. En diálogo con “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9)

Lattanti dijo que lo que destaca a esta variedad bovina es que tiene “cuarto trasero bueno, produce más carne” y la capacidad de incorporar kilos y calidad en los cruzamientos para cualquier rodeo.

Las principales cabañas están en Santa Fe, buenos Aires y Córdoba, pero hay expansión por los cruzamientos: “Hay demanda de los centros genéticos para inseminar. Acabo de entrar un toro a Cemex y otro a Debernardi. Y esto es no sólo a nivel nacional, ya que se está exportando genética a Uruguay y Brasil”. Días atrás se realizó la Exposición Nacional de Primavera en Jesús María, Córdoba, zona en la caul la raza se viene expandiendo y en el remate un toro de pedigree se vendió por 22 millones y reproductores puro controlado por 9.5 millones.

Lattanti explica que la variedad limousin argentina “es un animal moderado, adaptado a medios nuestros, con muy buena calidad de carne, bueno parámetros para cruzamientos, con bajo peso al nacer, docilidad, y con un mejorado como raza, y eso es lo que buscamos como productores para hacer ese mejoramiento genético”.

Hoy la Asociacion Argentina cumple 60 años y es la primera creada fuera de Francia. El posicionamiento actual reconoce que es fruto del trabajo de productores anteriores, sostenido por los actuales, todo en pos de mejorar la raza y seguir apostando a ella.

Y además, Lattanti agrega que es una raza con ejemplares longevos: “Vacas con muy buena habiliad materna, llegan a tener cria hasta los 12, 14 años, muy adaptados al medio y eso también fue un trabajo de la asociacion. Buscarle más rentabilidad de carne a través del mejoramiento genético. Hace unos años descubrimos el gen exlusivo de esta raza que le da la calidad y volumen de carne, y así el animal, comiendo menos, produce mas carne. Y eso viene de la mano de la eficiencia, que es lo que todos buscamos”. Además explica que se trabaja sobre planes de parto, ya que tienen bajo peso al nacer y buen promedio de kilos al destete.

Se reconoce como una apasionado de la raza y no duda en invitar a todos aquellos que puedan introducir limousin en sus rodeos para que prueben lo efectiva que es como herramienta para generar mas carne y eficiencia.

Fotos gentileza Gastón Guido