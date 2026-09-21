El Bolillero semanal de EXTRA

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de premiación

La nuevejuliense Luciana Mazza Toimil recibió el premio a Mejor Dirección de Documental por ‘La Palabra’. Fue en la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) iniciativa impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia. ‘La Palabra’ recorre, a través de un relato íntimo construido con archivos, testimonios y el presente, el episodio que, en noviembre de 2007, sufrió Jorge Rivas el dirigente político del socialismo, un violento asalto en Lomas de Zamora en el que recibió un golpe que le provocó un traumatismo de cráneo y lo dejó tetrapléjico y sin la capacidad de hablar. Pese a las graves secuelas, reasumió su banca legislativa en 2009 utilizando un sistema computarizado que manejaba con la vista para comunicarse letra por letra. Hubo una mención de honor para Jorge Rivas. La directora del documental, Luciana Mazza Toimil es directora, guionista, periodista y productora.

Bolilla que ilumina

El Club San Martín anunció el miércoles 17 de septiembre la iluminación de la cancha de Hockey que se suma al de otras actividades deportivas de la institución. La cancha tendrá 12 luminarias Led, que como es de imaginar aportarán mejor y mayor luminosidad y significará un importante ahorro energético y económico.

Bolilla de congelamiento

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el viernes 18 de septiembre un acuerdo con las empresas concesionarias de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para mantener suspendido hasta el 14 de octubre la aplicación del nuevo valor de la tarifa básica del servicio. En la segunda parte del año, de acuerdo con lo que estaba previsto, la tarifa debería subir un 17 por ciento. La última actualización había sido establecida a fines de 2025 y fijó desde el 16 de enero de 2026 una tarifa básica de $97.057,65 (IVA incluido) para vehículos de hasta 2.500 kilos.

Bolilla de invitación

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, junto con la Cámara de Comercio e Industria local están invitando a participar de la Ronda de Negocios Regional que se desarrollará el 29 de octubre en el Centro de Desarrollo Socio Productivo ‘San Cayetano’. La iniciativa está destinada a fortalecer los vínculos comerciales y potenciar el desarrollo productivo de la región. El encuentro reunirá a empresas, comercios, emprendedores y prestadores de servicios de distintos rubros con la participación de representantes de localidades ubicadas en un radio de entre 200 y 250 kilómetros de Nueve de Julio.

Bolilla de búsqueda

La visita del Papa León XIV a la Argentina motiva la búsqueda de voluntarios para esa visita. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) abrió la convocatoria que ya despertó un fuerte interés porque se registraron más de 7.200 preinscriptos. La visita del Pontífice se desarrollará del 8 al 11 de noviembre de este año con actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. La organización estimó en 20 mil los voluntarios para cubrir las distintas tareas de los eventos a realizarse. Para inscribirse como voluntario, esa preinscripción se realiza de manera online mediante el sitio dispuesto por la CEA.

Bolilla de abundancia

La disputa por la intendencia ya se ha abierto. Muchos candidatos y ninguna regla escrita y todo atado a la disputa nacional y provincial. Se supone que cada espacio con representación en el Concejo Deliberante presentará sus candidatos. Y a eso hay que agregar el escenario peronista que ya cuenta con ¿3? ¿4? ¿5? candidatos. A todo ello hay que sumar la lista vecinal, más alguna que aparece de sorpresa los días previos al comicio.

Mientras tanto la carrera por la sucesión de Axel Kicillof en el peronismo arrancó antes de tiempo y sin reglas claras: ni PASO, ni desdoblamiento, ni ley de reelecciones están definidos. Intendentes y dirigentes de todas las tribus de Fuerza patria / Unión por la Patria ya tienen nombres, pero la verdadera variable que puede ordenar el tablero no se juega en la Provincia sino en la pelea por la Casa Rosada para 2027.

Lo hacen antes de que estuviera resuelto ninguno de los tres condicionantes que deberían ordenar esa carrera: si habrá PASO, si se volverá a desdoblar las elecciones de las nacionales, y si se toca la ley que hoy pone límite a la reelección indefinida de intendentes. Pero hay una cuarta variable, la que en rigor puede terminar de mandar sobre las otras tres: quién será el candidato a presidente. Y en ese espacio esa es la madre de todas las preguntas.

Bolilla inesperada

La crisis por falta de trabajo formal, la caída de consumo, de actividad industrial y el cierre de empresas, pymes y comercios trajo un actor impensado: la empresa de preservativos ‘Tulipán’ sufre su peor caída en las ventas en 40 años y despidió al 60 por ciento del personal (redujo la planta de 355 a 135 trabajadores en marzo de 2026). Sus directivos hablan de ‘una crisis del deseo’ . El comunicado oficial de la empresa es elocuente en su grafía con la frase “Ya no sabemos qué hacer para que c….”. y explican que “la generación con más información sobre sexo en toda la historia, es también la que menos lo está practicando. Entre los que sí lo hacen, todavía son muchos los que no se cuidan” se quejó un directivo de la sociedad anónima que dejó abierta la puerta a un cierre: “Nos vemos obligados a evaluar como seguir” anunciaron.