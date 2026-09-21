Cabezas y el frente necesario para competirle al peronismo

Por Redacción Extra Digital

«No hay otra chance que no sea la del año que viene hacer un frente en conjunto con todos ellos para enfrentar lo que proponga el peronismo». Declaraciones del senador bonaerense y coordinador de La Libertad Avanza (LLA) en la Cuarta Sección Electoral, Gonzalo Cabezas, que confirmó que su agrupación trabaja en la conformación de un frente electoral conjunto con el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) para las elecciones de 2027. Cabezas expresó, en una entrevista al Grupo La Verdad, que el objetivo principal de esta eventual coalición, que aún se encuentra en etapa de diseño y carece de nombre oficial, es unificar a la oposición para disputarle la conducción de la provincia al peronismo.

Según detalló el legislador, las negociaciones actuales incluyen un diálogo fluido con dirigentes del PRO vinculados a Cristian Ritondo y a Pablo Petrecca, así como con referentes radicales, entre los que se cuentan cinco intendentes de la región. En este contexto de acuerdos transversales, Cabezas adelantó que Diego Santilli es el candidato designado por las tres fuerzas para competir por la gobernación bonaerense: «Todos coincidimos en que el perfil de Diego Santilli es el mejor que podemos presentar para intentar ganar la provincia. No hay dudas respecto a eso».

Esta estrategia de unidad busca posicionar una alternativa a la administración del gobernador Axel Kicillof, cuyas políticas de subsidios, expansión de la estructura estatal y gestión de la seguridad en el conurbano fueron severamente cuestionadas por el senador de LLA.

No obstante, el avance de este armado provincial plantea un desafío político importante en distritos como 9 de Julio, donde La Libertad Avanza se ha posicionado como la principal fuerza opositora frente a la administración municipal de la intendenta María José Gentile, representante del PRO, espacio que, además, tiene sus quiebres internos.

Será posible que, con este escenario, la intención de conformar una alianza para el 2027 planteada a nivel provincial tenga su correlato a nivel local? O se repetirá lo que ocurrido en las pasadas elecciones de medio término en las cuales, a pesar del acuerdo provincial, en 9 de Julio fueron separados? Las claras intenciones de Gentile de ir por la reelección parecen contrastar con las firmes aspiraciones del espacio libertario local de ir por la Intendencia, con lo cual, el panorama parecería indicar que se va a un revival de lo ocurrido en el 2025.