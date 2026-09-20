Kicillof se prueba el traje de candidato

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pronunció un discurso en Avellaneda que dejó la puerta abierta hacia una posible candidatura presidencial en 2027. Fue durante el cierre del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro, en donde Kicillof expresó su disposición a participar en la formación de una alternativa política nacional para el próximo año: «Cuenten conmigo». Afirmó que su objetivo es ofrecer a Argentina una opción que permita concluir con el modelo político y económico actual e iniciar una nueva etapa.

Aunque evitó un anuncio formal de candidatura, el ambiente estuvo marcado por referencias a las próximas elecciones presidenciales. El evento, que según los organizadores reunió a unas 30.000 personas, sirvió como plataforma para que el gobernador delineara su visión política. En su intervención, Kicillof lanzó duras críticas contra la administración del presidente Javier Milei. Cuestionó la situación económica, argumentando que no puede hablarse de estabilidad cuando las familias enfrentan dificultades financieras y pérdida de poder adquisitivo. Además, acusó al gobierno nacional de descuidar a las provincias.

Sobre la situación interna del peronismo, el gobernador enfatizó la necesidad de una construcción política amplia y participativa. Sostuvo que las propuestas deben surgir «de abajo hacia arriba» y advirtió que el peronismo por sí solo no será suficiente, haciendo un llamado a integrar a otros sectores políticos y sociales para conformar una coalición más extensa.