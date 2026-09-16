Malis: «El Municipio no puede atender dignamente lo cotidiano»

Referente del Frente Renovador de 9 de Julio, Sebastián Malis -ex concejal y ex presidente del Honorable Concejo Deliberante- expresó la firme voluntad de un movimiento político de participar activamente y aportar ideas para el Municipio de 9 de Julio, destacando que la principal fortaleza del espacio que representa es la actitud y el compromiso. Lo dijo en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9): “Defiendo la participación amplia y el diálogo interno para legitimar un proyecto colectivo, evitando individualismos y agravios. Propongo que la sociedad elija entre proyectos y sostengo que debemos prepararnos para resolver democráticamente la selección de candidaturas, incluso si se suspenden las PASO”.

Malis agregó que “Entendemos que el PRO y La Libertad Avanza representan una misma idea. Nosotros representamos definitivamente otra y ahí está la disputa”. Y en ese sentido explicó que “por eso es que no hay margen para individualismos. Me parece que hay en juego cosas mucho más importantes, y lo que nos puede dar una posibilidad es legitimarnos con la comunidad y aún legitimarnos adentro del movimiento mismo” .

Malis amplió sus declaraciones sobre ese tema y sobre la cuestión municipal: “Considero que eliminar las PASO debilitaría la legitimidad de la oposición, porque las internas partidarias actuales serían poco representativas; por eso, su continuidad es la batalla política del año. En el municipio, creo que el sistema vial ya no responde y requiere un esquema nuevo, equilibrado y consensuado, aunque no respaldo una privatización que quite responsabilidades al Estado”.

También se refirió a las propuestas económicas y de servicios para 9 de Julio, el proyecto de energía en Quiroga y la presencia estatal e hizo una reflexión sobre el rol del Estado y la necesidad de una nueva alternativa.