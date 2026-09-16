Pasión a distancia: hinchas locales de equipos lejanos

Por Carlos Graziolo

Esa mezcla de nostalgia, aguante y soledad es una de las formas más puras de vivir el fútbol. Cuando estás a cientos de kilómetros, ver o escuchar a tu equipo deja de ser un simple pasatiempo y se convierte en un ritual de conexión con tus raíces…. o no. Tal es el caso de dos nuevejulienses: uno por nacimiento, Franco Zanetti, y otro por adopción, Facundo Fernández. Ambos compartieron una hora de ‘Ficha Técnica’ el clásico de los lunes a las 20 horas (Supernova 97.9) donde desfilan protagonistas del deporte de todo tipo. En este caso fue el tercer capítulo de hinchas de equipos no populares en 9 de Julio. Hinchas invisibles.

Franco es hincha de San Martín de San Juan y Facundo de Banfield. Para ellos es una experiencia única que se vive en dos mundos: el del lugar donde se juega el partido de su equipo y el de su residencia.

Festejar un gol con el alma, pero en silencio, porque alrededor nadie entiende tu locura o, no tenes con quién abrazarte o peor aún, a veces, el resto hinchan por el rival. Una radio o una pantalla son el único puente hacia el barrio, tu cancha y tu gente.

Caminar por la calle con la camiseta puesta en un lugar extraño te convierte en el único representante de esos colores. Cada mirada curiosa es una oportunidad de demostrar tu orgullo. Y puntualmente el caso de Franco Zanetti rompe todos los moldes: ¿Cuántos hinchas de San Martín de San Juan puede haber en otro lugar que no haya nacido en aquella provincia? Sin siquiera arraigo familiar de ningún tipo. Arriesgamos a pensar que su caso es único.

Facundo Fernández carga -con orgullo- sobre su historia personal y de su familia el título del ‘Taladro’ en 2009 dirigido por Julio César Falcioni. Añora el Estadio Florencio Sola (conocido como el «Lencho») en Peña y Arenales.

La distancia no apaga la pasión, muchas veces la potencia, porque te obliga a buscar el partido como sea, desafiando horarios, malas señales de internet o la incomprensión de los que te rodean. Al final, demostrás que para el sentimiento no existen las fronteras.