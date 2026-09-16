Santiago Baztarrica después del triunfo en Nurburgring

Por Juan Manuel Jara

Tuvo un gran fin de semana, ganando en su categoria, la M2 del Endurance en Nurburgring. Dos días después, interrumpimos la siesta alemana en Eiffel, y Santiago Baztarrica dialogó con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) antes de meterse de nuevo en la pista a cumplir con sus labores de entrenamiento diario. A pesar de estar desde principios de años en Alemania, lo sorprendimos con el idioma y quedó pagando.

«Fue muy dificil, teniamos el ritmo del auto, teniamos todo ahí, pero son carreras largas y siempre pasan cosas inesperadas. Pero nos salió todo redondo esta vez y bueno, claramente pudimos llegar a la victoria», cuenta el piloto nuevejuliense con su característica buena onda recordando un fin de semana que no había arrancado del todo bien: «Era una fecha doble, sábado y domingo, el sabado mi compañero tuvo un choque con otro auto asi que imaginate como terminó. Y el domingo se largó a llover y la verdad, si bien se esperaba lluvia, llovió a la mañana en la clasificación y la verdad que nos salió todo bien. Asi que estamos muy contentos». Se adaptó muy bien a estas carreras de resistencia, lo sabe, pero no se da por satisfecho: «Sí, quedan cosas para mejorar, la estrategia, pero estamos teniendo buenos resultados, buenos tiempos».

Qué hace Santiago Bazatrrica después de un fin de semana de carrera? «Entreno, trato de hacer doble turno de entrenamiento de fuerza o resistencia, lo combino bastante, y meto simulador. Estoy llendo bastante seguido a la pista a coachear o a manejar yo. Obviamente no es carrera, es un formato que abren la pista y vos podés alquilar auto o ir con el tuyo». Lo que se abre es la parte difícil del circuito de Nurburgring, conocida como Nordschleife. Girar, hacer pasadas siempre ayuda: «Es una pista, la más larga del mundo y una de las más dificiles y siempre se le puede sacar un poco más de provecho».

Le queda la fecha diez, que será la última, en octubre, pero antes de eso es probable que tenga una prueba, aun no confirmada. Solo dijo que sería «en otra pista». No en un categoría monoplaza, sino en este tipo de auto pero en otro circuito. Con lo cual, más allá de esa prueba, el futuro para Santiago sigue siendo europeo.

Son tres pilotos que comparten el mismo auto por turnos en una carrera. Cómo funciona esa convivencia? «Somos tres pilotos y comparto auto con ellos. Nos organizamos antes de la carrera o de la clasificacion y nos dividimos los «stints», los turnos. También hay que arreglar la puesta a punto del auto de manera que nos quede bien a todos, porque, obviamente, yo no manejo igual que ellos, entonces hay que adaptar el auto para que estemos cómodos los tres». Eso implica también el asiento y la posición de manejo. Siendo tres pilotos es un punto crucial que se resuelve salomónicamente: «Se busca siempre un intermedio. Nunca vas 10 puntos pero si los tres vamos 9 puntos estamos contentos».

Y al turnarse para salir a pista durante una carrera, la ansiedad cuando no está detrás del volante también implica un manejo. Cómo es estar pendiente de eso? Santiago lo describe rápida y directamente: «Es terrible. Cuando no estás manejando estás más nervioso, por lo menos a mí me pasa eso. Y trato de hacer otra cosa, pero siempre estás viendo los tiempos y viendo que el auto esté en pie. Eso ya te da tranquilidad».



Para completar un gran fin de semana, Santiago tuvo el acompañamiento de sus padres, una visita muy buena ya que había estado casi todo el año solo en su aventura alemana. Está contento porque parece que encontró un lugar en el automovilismo que le queda muy bien y se siente muy cómodo. Los resultados, las repercusiones, viene confirmando esta cuestión.

Hace unos meses tuvo la chance de compartir pista con Max Vestappen. Si bien el multicampeón de la F1 lo hacía en otra categoría, en esta disciplina de endurance, corren todas mezcladas y a la vez. Cómo fue esa experiencia? «La gente se vuelve loca, se nota distinto el ambiente, pero una vez que te subis al auto te olvidás que está Verstappen. Te enfocas en lo tuyo. Por ahí, si ves el auto con los colores de Red Bull ahi te acordás que lo tenes a Max al lado, pero en carrera te enfocas en lo tuyo».

Hasta no hace mucho lo veía al piloto neerlandés en la tv, y este año estuvo en la misma pista con él. Privilegios de otro joven talento nuevejuliense que está disfrutando de un presente alentador para el cual se viene preparando desde muy chico. Nada es casualidad.