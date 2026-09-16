Trabajos en caminos y canales por «El Niño»

La Municipalidad de Nueve de Julio informó sobre trabajos en caminos rurales y canales para enfrentar el posible impacto de las lluvias que se pronostican con la llegada de ‘El Niño’. Las cuadrillas de Vialidad Rural buscan garantizar que las rutas permanezcan transitables en condiciones climáticas adversas. Las autoridades locales han destacado que estas medidas preventivas son fundamentales para asegurar la conectividad entre las distintas localidades y evitar situaciones de anegamiento que puedan aislar a los residentes.

En la Ruta Provincial 40, a la altura de Morea, se llevan a cabo tareas de bacheo, repaso y nivelación. Simultáneamente, en la localidad de French, los equipos continúan reforzando el terraplén o alteo que bordea la zona urbana para contener posibles acumulaciones de agua. Por su parte, en Dennehy y Patricios, los esfuerzos de la maquinaria pesada se concentran en alisar y mejorar las condiciones de seguridad en sus respectivos caminos de acceso.

En el llamado «Camino del Medio», la ruta que enlaza a Quiroga con La Niña, se realizan trabajos de abovedado y acondicionamiento general. En esta última localidad, las tareas son dobles: por un lado, se avanza en la limpieza de los canales laterales de su acceso principal y, por el otro, se trabaja en la reconstrucción integral del camino conocido como «El Pajarito».

Finalmente, para asegurar el correcto drenaje en las vías de conexión más extensas, una motoniveladora opera actualmente en la ruta que une Dudignac con Morea. Allí, los trabajos se centran en rectificar el declive del terreno, una medida esencial para facilitar el rápido escurrimiento de las aguas pluviales y mantener la superficie alisada para el tránsito de los vecinos y productores agropecuarios.