Basquet : Atlético dividió victorias con Colón de Chivilcoy

Atlético 9 de Julio y Colón de Chivilcoy protagonizaron una intensa fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Básquetbol Chivilcoy. En los encuentros de las cuatro categorías formativas, disputados en el gimnasio Ernesto Báncora ante una buena asistencia de público visitante, el equipo local logró imponerse en las divisiones menores, mientras que la escuadra chivilcoyana confirmó su jerarquía en las mayores.

Las categorías iniciales marcaron el mejor momento para los locales. En el encuentro de Minibásquet, Colón tomó la iniciativa al ganar el primer parcial por 9 a 2. Pero Atlético logró revertir la tendencia rápidamente, y se quedó con la victoria final por 47 a 33. Esto buena racha se replicó en la categoría Infantiles, donde el equipo mixto de Atlético superó con amplitud a los visitantes por 56 a 34. El plantel local contó con la presencia de Isabel Fernández Rivas, flamante campeona nacional con la selección bonaerense.

El conjunto dirigido por Juan P. Merico logró el triunfo gracias a una sólida ofensiva liderada por F. Meoli (12 puntos) y L. Riopedre (10), respaldados por el aporte colectivo de G. Manzone (8), M. Urriza (7), M. Lezcano (6), M. Fernández Rivas (4), A. De La Canal (3), J. Crespo (2), J. Di Leo (2), F. Silva (2), A. Más y S. Sosa.

En las divisiones superiores, Colón hizo pesar su mayor experiencia. En Cadetes, Atlético ofreció resistencia y mantuvo el encuentro disputado hasta los últimos instantes, cayendo finalmente por 55 a 47 a favor de la visita. Finalmente, en la categoría Juveniles, el dominio de Colón fue contundente. El equipo visitante, que ostenta una racha perfecta de siete victorias en la competencia, superó por 78 a 37 a un conjunto de Atlético que se vio afectado por ausencias debido a compromisos estudiantiles. Esta situación obligó al equipo local a completar su formación con jugadores de categorías menores, facilitando la amplia victoria del invicto chivilcoyano.