Ing. Oscar Potetti: «No estamos pidiendo la autovía, la estamos exigiendo»

El Ingeniero Oscar Potetti -nuevejuliense que ha elaborado y difundido un proyecto integral que demuestra la factibilidad de transformar en autovía a la Ruta Nacional N5- publicó hace días en el diario Clarín una Carta Abierta al Presidente de YPF, Horacio Marin, renovando este reclamo.

Este sábado, Potetti estuvo en el programa radial «Cabos Sueltos» (Supernova 97.9), donde señaló que se trata de «una movida de difusión«, y agregó que «en primer lugar, hay que desmitificar la construcción de la autovía, porque es una obra relativamente sencilla, en llanura, la traza ya está hecha, no tiene grandes accidentes geográficos y se puede hacer en cuatro años. La segunda desmitificación es la financiación: esta región produce anualmente entre 10 y 12 mil millones de dólares y paga retenciones agropecuarias más impuestos por 1.500 millones de dólares anuales desde hace aproximadamente 20 años. El costo de la autovía completa es de 3.000 millones de dólares. Esto quiere decir que en 20 años hemos pagado 10 autopistas completas, entonces no estamos pidiendo la autopista, la estamos exigiendo».

Por otra parte, el Ingeniero Potetti explicó que este proyecto trabaja sobre la política regional y local: «El año que viene habrá elecciones y ya hay cuatro candidatos definidos. Lo que nosotros queremos es que la política regional y local, senadores y diputados provinciales, intendentes, concejales, consejeros escolares, delegados de las localidades, todos, se nieguen a incorporarse a boletas electorales cuyos candidatos a presidentes de la nación no se comprometan públicamente a realizar la autovía Ruta 5 completa en el próximo período, en el termino de 4 años».