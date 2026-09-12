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Tránsito: Operativo sorpresa en Dudignac


Como lo anunció el Coordinador Municipal de Tránsito, Carlos Agrati, están en marcha los operativos sorpresa para ponerle freno a conductores imprudentes y reforzar la seguridad vial. En esta ocasión, el operativo se realizó en Dudignac en donde se secuestraron seis motocicletas.
El despliegue, que incluyó controles tanto fijos como móviles, fue ejecutado conjuntamente por la Policía Comunal, la Guardia Urbana Municipal (GUM) y la Dirección de Tránsito. Las motos incautadas correponden a personas que estaban realizando maniobras peligrosas en la vía pública, acciones que constituyen una violación a las normativas de tránsito vigentes y representan un riesgo para la comunidad.
Desde la administración municipal afirmaron que este tipo de intervenciones preventivas continuarán llevándose a cabo en el distrito. El objetivo central de las autoridades es garantizar una circulación segura y proteger la integridad de peatones, vecinos y conductores frente a conductas irresponsables al volante.

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