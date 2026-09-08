Italianos en 9 de Julio, a reempadronarse

El reempadronamiento de ciudadanos italianos en Argentina de cara a las próximas elecciones de renovación de los Comités de los Italianos en el Exterior (Com.It.Es.) está siendo impulsado de manera conjunta por la red consular de Italia y los propios comités locales junto a sociedades y asociaciones italianas de socorros mutuos en distintas ciudades del país.

La presidenta de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Amistad y Trabajo, de 9 de Julio, Graciela Miglierina, reveló detalles en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sobre la tarea que lleva adelante la asociación en el marco de las próximas elecciones previstas para diciembre, aunque todavía no existe una fecha definida.

“Podemos recurrir a los comités para vincularnos con el consulado. Estamos reempadronando ciudadanos italianos para las elecciones; deben presentar la planilla y una copia del DNI en la asociación, de lunes a viernes, de 9 a 11, en el local 10 de la Galería Italiana” dijo Miglierina quien arriesgó una cifra superior a los 1.200 ciudadanos en esas condiciones en el distrito. También aclaró que “Muchos ciudadanos italianos en el extranjero no participan en las elecciones porque no completan la inscripción, no reciben las papeletas o las desechan”. Miglierina aclaró que la Asociación Italiana recibirá las planillas de reempadronamiento hasta el 21 de octubre. Por eso, desde la institución convocan a los ciudadanos italianos que aún no hayan realizado el trámite a acercarse dentro del horario de atención de 9 a 11 hs.



Finalmente, la titular de la Sociedad Italiana local contó otra propuesta destinada a la comunidad: el tercer concurso literario italiano “Baúles y sueños de la inmigración italiana”, que permite la participación de jóvenes de entre 12 y 17 años y mayores de 18, sin límite de edad. Los trabajos pueden pertenecer al género de narrativa o poesía y ser escritos tanto en italiano como en español. La recepción de los trabajos se realizará hasta el 1 de octubre.