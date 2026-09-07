El interrogante Malavolta

Por Juan M. Jara

La semana pasada hubo reunión en el CEAMSE, con foto incómoda incluída (inoportuna también?), de la intendente Gentile con el “Chiqui” Tapia (y bueno…además de todo es el titular del ente) para hablar de gestión de residuos. Llamativamente sin la presencia de la responsable directa del área. Hablamos de Oriana Malavolta, que es la Directora de Gestión Ambiental del Municipio, designada a mediados de Julio. Llamativamente porque no fue la primera vez que ocurrió esta ausencia.

El 22 Julio pasado, hubo un raid de la intendente Gentile por La Plata que incluyó reuniones con los ministros Kreplak y Katopodis. Periplo al cual fue con María Márquez, Secretaria de Desarrollo Comunitario, a quien se la vió en la foto oficial en la mesa junto a Kreplak. Pero ni rastros de Malavolta en la reunión con Katopodis en la cual, como se informó oportunamente, “… las conversaciones se centraron en el avance del proceso de licitación para la instalación de una geomembrana”, tema que atañe a la dirección de Oriana. Claro, no estuvo porque no fue. Hubiese sido la presentación ideal a dos dias de haberla nombrado. Darle lugar, valor, reforzar su designación, que ya venía con preguntas, tal como mencionamos desde este medio cuando fue presentada: “Se verá si su nombramiento fue de urgencia para un area caliente que, luego del corrimiento de la anterior Directora de Gestión Ambiental, Angelica Merlino, tuvo un par de candidatos que rechazaron el ofrecimiento y un designado fallido, Marcelo Unsain, que duró tan sólo una semana por motivos ya públicamente conocidos”. Hasta ahora, a casi dos meses de haber sido nombrada, las dudas planteadas aquella vez están cada vez más firmes. Y es la misma gestión quien las potencia con estas ausencias notorias.

Raro porque, así como María Márquez estuvo aquella vez con Kreplak, a Fabián Beltrán, Sub Secretario de Seguridad, se lo vió en las fotos de las reuniones de Gentile con la cúpula de la Policia y hasta el devaluado Cristian Poggi, titular de Obras Públicas, acompañó a la intendente a la reunión de la cuenca del Salado la semana pasada. Lo esperable…salvo con OM.



Y así surgen las preguntas, todas incómodas, hasta para la misma funcionaria. Qué pasa con Oriana Malavolta ? Por qué no la muestran? Para qué está si no va, o no la llevan, a las reuniones importantes de gestiones de su área? Tiene el cargo (con los beneficios del mismo) pero, a la luz de los hechos, solo llena un casillero en el organigrama. Por qué no le dan el lugar para el cuál la designaron? No la dejan ser? Ella es la que no quiere? Lo concreto es que no le están haciendo un favor. Por el contrario, la están exponiendo por demás. Están dejando en claro que su designación fue “tapar un agujero”, uno de los más profundos que tiene esta gestión. Si nombrás a un responsable de área y no lo hacés partícipe de las cuestiones importantes que le atañen estás diciendo, mínimamente, que no le tenés confianza, entre otras cosas nada positivas. La otra pregunta es ¿por qué se expone Malavolta a este papel de figura decorativa?

Ya en su momento – disculpen la autoreferecialidad en continuado – marcamos que “la designación de Oriana Malavolta coloca el perfil jurídico y técnico al servicio de un sector expuesto al descontento social por deficiencias varias. El distrito enfrenta demandas recurrentes vinculadas a la recolección, la proliferación de microbasurales y la necesidad de dar soluciones estructurales al tratamiento final de residuos, con el basural como principal foco de reclamos. Malavolta tendrá que demostrar si su formación jurídica le alcanza para llevar adelante la gestión ambiental, cuestiones que, a priori, son complementarias, no iguales”. Esto porque ella es abogada con un master en derecho ambiental, no en gestión ambiental.

Según pudimos saber, Oriana está ocupada en coordinar charlas en colegios y, en la última semana, en detalles del armado de carteles de calles con materiales reciclados. Algo tiene que hacer. Pero son tareas menores, muy menores, casi escolares, para la designada cabeza de un area caliente, en la previa de la temporada de calor y con un basural que es una bomba de tiempo para una gestión. Pero, es culpa del chancho o de quien le da de comer? Dejamos la pregunta: ¿para qué está Malavolta?

