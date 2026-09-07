«Grillo» Rodríguez: Política, juventud y la mirada puesta en 2027

Guillermo “Grillo” Rodríguez, ex concejal, ex candidato a Intendente y referente del Peronismo de 9 de Julio, estuvo en «Tarde para todo» (Supernova 97.9) acompañado por Felipe, un joven integrante de su equipo y que participa activamente del centro de estudiantes de su escuela.



¿Cómo es el funcionamiento de los centros de estudiantes? ¿Qué rol tienen hoy los jóvenes en la política?. Desde dos experiencias diferentes, ‘Grillo’ Rodríguez y Felipe expusieron sus miradas sobre la participación, el compromiso y esos primeros pasos que muchas veces comienzan en el ámbito escolar.

Rodríguez también habló sobre su presente político, recorridas y el contacto con distintos sectores y dejó en claro que continúa trabajando con un objetivo: construir un proyecto que le permita ser gobierno en 2027.