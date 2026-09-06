Cónclave del Frente Renovador de la Cuarta en Junín



En un encuentro celebrado en la localidad de Junín, más de 150 dirigentes del Frente Renovador coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol de los municipios ante la crisis económica y reclamaron la continuidad de las elecciones primarias para ordenar la interna peronista. La cumbre, que agrupó a representantes de 16 de los 19 distritos de la Cuarta Sección Electoral bonaerense, buscó enviar un mensaje claro sobre la capacidad de movilización que aún conserva la agrupación. La reunión estuvo encabezada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera, la senadora Valeria Arata y diversos intendentes de la región. Por Nueve de Julio estuvieron Esteban Naudin, Sebastián Malis, Héctor Bianchi, Enzo Zega, Beatríz Tlesca y María Costa.

El foco central del debate estuvo marcado por la situación económica actual. Los dirigentes expresaron su preocupación por el impacto de las políticas gubernamentales en la vida diaria de los ciudadanos, señalando un alarmante aumento en el endeudamiento de las familias, quienes cada vez más deben recurrir a préstamos para la compra de alimentos básicos. Frente a este escenario, el Frente Renovador argumenta que los gobiernos municipales se encuentran en la primera línea de contención y no pueden enfrentar estas crecientes demandas sociales de forma aislada. Por ello, instaron a construir una mayor articulación institucional para que las variables macroeconómicas se traduzcan en un alivio real y directo en los hogares.

La figura de Sergio Massa acaparó las proyecciones políticas de la jornada. El espacio lo ratificó como su candidato natural y destacó su amplia experiencia en la gestión pública. Además, los referentes afirmaron que el desarrollo de la actual crisis económica confirma las advertencias que Massa formuló durante la campaña electoral de 2023, marcando un fuerte contraste con el modelo impulsado por la administración de Javier Milei.De cara al futuro armado opositor, la dirigencia massista hizo hincapié en la importancia de mantener las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para la agrupación, este mecanismo electoral resulta fundamental para dirimir los liderazgos, integrar las diversas corrientes del peronismo y construir una alternativa política estructurada y competitiva. Con esta exhibición de su estructura en el interior bonaerense, el Frente Renovador dejó en claro su intención de mantener el protagonismo.