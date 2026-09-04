Carlos Agrati, de nuevo en Tránsito

En respuesta a los crecientes desafíos viales derivados de la expansión urbana, la Municipalidad de Nueve de Julio designó a Carlos Agrati como nuevo Coordinador de Tránsito, quien vuelve a un lugar que ya conoce por haber estado en anteriores gestiones. Su nombramiento, oficializado este mediodía, expone un golpe de timón en el tratamiento de uno de los temas problemáticas del distrito. Según se mencionó la gestión promete combinar operativos sorpresa en las calles con un fuerte rediseño de las políticas de educación vial desde las aulas aunque, digamoslo, dos puntos que ya se vienen anunciando y realizando.

La ceremonia de asunción estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Federico Aranda, y el subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán. Desde el Ejecutivo local enfatizaron que el dinamismo de la ciudad exige una modernización permanente de las herramientas de intervención estatal. Aranda reconoció que, si bien el municipio ha mantenido una agenda activa en la materia, el objetivo de esta reestructuración es alcanzar resultados más tangibles frente a un escenario complejo.

Agrati, un funcionario que años atrás tuvo un rol central en la conformación del primer cuerpo profesional de tránsito de la ciudad, advirtió sobre la naturaleza evolutiva de la problemática local. Al asumir el cargo, el flamante coordinador subrayó que, a medida que la localidad se desarrolla, los conflictos vehiculares seguirán en aumento. Para hacer frente a esta realidad, adelantó que buscará conformar un equipo técnico idóneo y profundizar la articulación directa con otras fuerzas de seguridad para la realización de operativos de control imprevistos.