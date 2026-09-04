Leny Luberriaga: «Ser voluntaria en el mundial fue una locura»,

«Ser voluntaria en el mundial fue una locura», con estas simples pero contundentes palabras, Leny Luberriaga definió su experiencia en el último mundial de hockey desarrollado en Países bajos y Bélgica. Lo hizo en una entrevista en el programa «Supernova Deportivo» con Juan Pablo Meríco e Iñaki Porto. «Estar cerca de los mejores jugadores y jugadoras del mundo fue impresionante«, aseguro la profesora del hockey de Atlético 9 de Julio.