Mariano vs Djokovic en el US Open:: Y por qué no?



Por Juan Manuel Jara

Se dió el gusto de enfrentar a Nadal en Suecia. Federer se le escapó por meses. Y hoy, Mariano Navone, va a tener a Novak Djokovic del otro lado de la red en estadio Arthur Ashe, en el debut de ambos en el mítico US Open, en Flushing Meadows. Primetime televisivo, evento principal, escenario central, alcance mundial, todo lo que le correponde a una leyenda como el serbio, y un marco soñado para el nuevejuliense que no será espectador sino uno de los dos protagonistas.

Cuántas cosas le pasarán por la cabeza cuando emerga del pasillo hacia la grandeza de ese legendario estadio que estará, sin dudas, a pleno, con el cartelito de sold out, caminando con la leyenda Nole a la par. De verlo tantas veces en el televisor del quincho de tenis de Atlético 9 de Julio a tenerlo del otro lado de la red y nada menos que en un Grand Slam, quizás el más glamoroso de los cuatro. Parte de las cosas lindas que le están sucediendo a Mariano, para alegria de todos lo que sabemos, vivimos, conocemos, de dónde viene y el larguísimo camino que ha recorrido desde chico para estar hoy en la elite del tenis mundial y tener esta chance de oro, este guiño que le dió el sorteo. Alguno dirá “uh, justo le tocó Djokovic en el debut!” pero no, es al revés.

Más allá de cuál sea el resultado, esta es una perla más en este gran año que, desde febrero, desde que tiene al “Luli” Mancini como entrenador, viene teniendo Mariano, confirmando una evolución tenística a lo largo de la temporada.

Es cierto. Del otro lado estará Novak Djokovic, dueño de casi todos los récords de la era moderna, vigente aún, rozando los 40, en la cima del tenis mundial, a fuerza de una disciplina táctica y un estado físico inquebrantables. Y el cemento neoyorquino es un terreno donde su juego se potencia, combinación letal de presencia y técnica. Claro que es el favorito, pero…no es invencible y, por qué no aferrarse a la ilusión posible de un triunfo de Navone? Hace unos días, Thiago Tirante lo hizo, le ganó al serbio en Cincinnati. Por qué Mariano no puede hacer lo mismo en el US Open?

Todos aquellos que alguna vez compartimos una cancha, esa sonrisa eterna, su buena onda, un “chori” y una Coca entre partidos de un G2 o G3, nos permitimos desear, soñar, creer que él lo puede hacer realidad. Igualmente, verlo esta noche ahi, en el US Open, en horario y cancha central frente a Djokovic, ya será una enorme alegria y emoción más allá de cual sea el desenlace del partido. Disfrutalo a pleno, “Talento”!!

