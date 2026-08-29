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Mingo Pédula: «Compañía es una familia»

Con estas palabras, un emocionado Mingo Pedula sintetizó lo que es dirigir nuevamente a la «Locomotora» de Patricios, con un plantel que busca sumar puntos en el tan aguerrido campeonato del ascenso. Lo hizo en dialogo con el equipo de «Supernova Deportivo».
Este domingo recibe al puntero invicto, el último descendido, La Niña. «Va a ser un lindo partido, acá los chicos juegan por los colores«, sentencio Pedula invitando a todo el pueblo a juntarse para alentar a su equipo.

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