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El Provincial: Llegó el módulo habitacional para el puesto policial

Vecinos de El Provincial recibieron una muy buena noticia con la llegada del módulo habitacional al predio donde funcionará el puesto policial.
La semana pasado terminarón los trabajos de construcción de la base sobre la cual estará emplazado. Segun comentaron a este medio, lo único que resta es esperar que termina de secar bien de la base apar finalmente poder instalarlo, ponerlo en funcionamiento para que el personal policial asignado tenga las condiciones óptimas de trabajo.
Un reclamo de meses, estirado innecesariamente en el tiempo, que ahora tiene una respuesta efectiva luegodela presión ejercida por los mismos vecinos.

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