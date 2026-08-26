Seguridad: Beltrán recorre las localidades

El subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán, inspeccionó las dependencias policiales de Carlos María Naón, La Niña y Facundo Quiroga. El objetivo fue evaluar las condiciones operativas y de infraestructura de cada sede para planificar soluciones a corto plazo.

Durante la gira, Beltrán se reunión con los delegados municipales de las tres localidades. Estos encuentros permitieron trazar un diagnóstico sobre la realidad de cada zona y escuchar las principales preocupaciones de los vecinos en materia de seguridad.

Según indicaron las autoridades, relevar las necesidades concretas de los destacamentos es el paso necesario para garantizar intervenciones más rápidas y eficaces ante cualquier emergencia.

Desde la Subsecretaría de Seguridad destacaron que sostener una presencia activa en los pueblos es una prioridad de la gestión. La estrategia actual se centra en articular el trabajo entre las delegaciones municipales y la policía bonaerense para dar respuestas efectivas a las demandas de las comunidades rurales.