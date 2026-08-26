Newcom: «Kosiukos» campeones del Super 8



Fiel a su costumbre, Kosiukos, el equipo del Club Atlético 9 de Julio obtuvo el primer lugar en el torneo de Newcom mixto para mayores de 50 años, disputado este domingo en la ciudad bonaerense de Ranchos. El certamen reunió a ocho delegaciones de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior de la provincia. En el encuentro decisivo, el conjunto nuevejuliense venció a «Indomables», un equipo del barrio porteño de Caballito con raíces en el club Ferrocarril Oeste. La final fue de alto nivel, con dos planteles que tienen un historial de enfrentamientos en competencias a nivel nacional.

Atlético tuvo un claro dominio en las rondas preliminares. En cuartos de final superaron a La Plata y San Vicente por marcadores de 2 a 0. Y luego, en la final, derrotaron al equipo porteño y alzaron el trofeo. El plantel campeón de Kosiuko, dirigido por Susana Reale, estuvo integrado por Maricel Oyarzábal, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Isabel Romano, Diego Díaz, Ruben Neri, Marcelo González y Oscar Spalla.