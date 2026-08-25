El basquet de Atlético y un sábado con luces y sombras

Atlético fue local para la disuputa de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Chivilcoy de básquetbol, recibiendo al Club Jacobo Urso de Saladillo.



En el arranque, en la división Mini básquetbol, los chicos del Club Atlético lograron un triunfo holgado por 71 a 35.

En Infantiles el partido fue muy intenso, parejo y con tintes de dramatismo deportivo. Con el marcador igualado en 34 a falta de cuatro minutos para el cierre, la efectividad del local Laureano Riopedre —autor de dos dobles consecutivos— pareció inclinar el juego restando tres minutos. Sin embargo, la reacción de Jacobo Urso fue fulminante:

con un doble, un tiro libre y un triple sobre la bocina decretó un inusual y ajustado triunfo

visitante por 40 a 38.



La categoría Cadetes devolvió la alegría a los de Atlético tras adjudicarse un triunfo por 42 a 25. El partido se destrabó en el tercer período, tras llegar al descanso con una leve ventaja de cuatro puntos, la presión defensiva y una efectividad arrolladora permitieron al local meter un parcial categórico de 18 a 1. El equipo, conducido tácticamente por Juan Pablo Mérico, tuvo a J. De Miguel (2 puntos), A. Díaz, V. Tello, M. Baldes (2), G. Leal (6), F. Chuma (2), E. Cano, J. Núñez, J. J. Belloni (2), J. Leal, F. Fage (10) y B. Escriba (18).



Finalmente, el encuentro de Juveniles estuvo severamente condicionado por la ausencia de varios titulares debido a compromisos de estudios, por lo que el cuerpo técnico