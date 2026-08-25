Renovación de la plazoleta Independencia

La Municipalidad realiza trabajos de refacción de la plazoleta Independencia, ubicada en la intersección de las calles Eva Perón y Levalle. El proyecto busca modernizar la infraestructura del lugar y recuperar su atractivo original.

Los trabajos principales se centran en la reparación de los asientos públicos y la limpieza del predio. Las baldosas deterioradas están siendo sustituidas por nuevos tramos de hormigón. El plan de mejoras contempla una segunda fase a corto plazo que incluye la pintura de todas las instalaciones, completando así la renovación visual y funcional del área.

Las autoridades confirmaron que este tipo de trabajos continuarán en otros espacios verdes de la ciudad, para asegurar que los parques públicos se mantengan en óptimas condiciones para el descanso y la recreación de todos los vecinos.