Coparticipación desigual

Según un relevamiento de la consultora PPA, las transferencias financieras de la Provincia de Buenos Aires a los municipios registraron una caída real del 2,48% durante el primer semestre de 2026. Esto afectó a la gran mayoría de las comunas bonaerenses, aunque en el noroeste provincial la distribución mostró marcados contrastes.

Ganadores, perdedores y el ancho pelotón del medio

El caso más destacado del período corresponde a Chacabuco. El municipio experimentó un crecimiento real del 10,8% en las transferencias recibidas, una cifra que lo posicionó como el distrito con mayor incremento de recursos de toda la Provincia de Buenos Aires. En una situación similar se ubicó General Villegas, que cerró la primera mitad del año con una suba real del 1,5%. Este resultado le permitió ingresar al grupo de los diez municipios bonaerenses con mejor desempeño financiero en el semestre.

En la vereda opuesta, Florentino Ameghino registró una caída real del 6,5% en los fondos enviados por la administración provincial. Este retroceso ubicó al distrito como el cuarto más golpeado de la provincia en términos de pérdida de ingresos.

Leandro N. Alem experimentó una dinámica parecida, al sufrir un recorte del 5,8% real. Ambos municipios se situaron entre las comunas con mayores reducciones presupuestarias del territorio bonaerense.

Junín acumuló un descenso del 1,8% real en sus ingresos de origen provincial. Si bien el saldo resulta negativo en la comparación interanual, la merma fue menor al promedio provincial del 2,48%. El resto de las comunas de la zona compartieron la tendencia a la baja. Municipios como Nueve de Julio, Carlos Casares, General Arenales, Rivadavia, Trenque Lauquen, Lincoln, Bragado, General Pinto, Chivilcoy, General Viamonte, Pehuajó, Alberti e Hipólito Yrigoyen recibieron menos fondos reales que en el mismo período de 2025.

El peor nivel de transferencias desde 2021

El estudio de PPA precisa que durante el primer semestre del año los 135 municipios bonaerenses percibieron $2,778 billones. De ese total, la coparticipación bruta representó el 75,9%, mientras que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal aportó el 0,9%, complementado por el Fondo Educativo y las transferencias por descentralización tributaria. El informe advierte que los giros actuales representan el nivel de ingresos municipales más bajo de los últimos seis años, ubicándose un 13% por debajo del pico registrado a fines de 2022.

La perdida de capacidad de compra resulta ostensible al medir los fondos en insumos básicos. Las transferencias del segundo semestre de 2022 equivalían a 1.982 millones de litros de gasoil, mientras que en la primera mitad de 2026 esa equivalencia cayó a 1.437 millones de litros, lo que marca un retroceso del 27,5% en la capacidad operativa de los municipios. En este marco, 82 de los 135 distritos bonaerenses registraron en lo que va del año sus peores números reales desde 2021.