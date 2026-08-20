Baztarrica reelecto con la agenda del centenario de la Cámara

Recientemente se produjo la Asamblea Anual Ordinaria de la Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de 9 de Julio, donde luego de tratarse Balance y Memoria se eligieron nuevas autoridades, resultando reelecto como presidente Diego Baztarrica, quién en ‘Temprano para todo’ contó las funciones administrativas de la entidad y las capacitaciones específicas que se concentrarán en la mayoría de los casos en ese espacio ubicado en la Avenida 25 de mayo 1026.

Baztarrica explicó el legado que se buscará consolidar en su gestión al cumplir un siglo de historia acompañando al sector comercial e industrial de 9 de Julio. También da cuenta de las expectativas de participación de las Pymes locales y que herramientas concretas se esperan incorporar. Además de que trabas urgentes planean mitigar mediante estas capacitaciones en la transformación de adopción tecnológica, sobre todo para la industria.Confirmó asimismo la Ronda de Negocios articulada con el municipio prevista para el último mes del año.

No omitió tampoco los eventos masivos programados para apuntalar las ventas frente al difícil contexto macroeconómico, además de charlas específicas sobre el tema. Y recordó las recientes jornadas sobre aspectos legales y beneficios en la contratación de personas con discapacidad y el de ‘Economía en foco’ de la economista Lara López Calvo con un aanálisis del contexto macroeconómico actual, el impacto de la inflación, el escenario político, el financiamiento y herramientas prácticas para la proyección, el ahorro y la inversión.

Las futuras charlas y capacitaciones a través de la Cámara de Comercio e Industria y Bienes Raíces.

El próximo 27 de agosto se dará una charla de capacitación sobre herencia empresarial, y como organizar la empresa para la próxima generación.

El 2 de septiembre – Día de la Industria – la Cámara de Comercio junto a la Sociedad Rural de 9 de Julio se contará con la disertación del economista, Gustavo Lazzari, en salones de Sociedad Rural. Del 17 al 20 de septiembre se realizará una nueva edición del Shoppinazo, mientra que el 3 de octubre se cumple el aniversario de la Cámara, y expondrán en la Expo Rural de 9 de Julio. El 15 de octubre se inaugurará inaugurada la “Casa del Centenario”. Y el 21 de ese mes se realizará en 9 de Julio el Congreso Industrias 4.0, organizado por ADIBA y la Universidad Austral. Será la primera vez en el interior bonaerense y en el país.

Las actividades en el marco del centenario cerrarán con una Ronda de Negocios para empresas locales, organizado por la Cámara y el Municipio de 9 de Julio para diciembre de este año.