Grooming: ordenanza aprobada, desconocimiento en aumento

El integrante y vocero habitual de ‘Concientizando Palabras’ la ONG dedicada a la prevención y concientización del Grooming en 9 de Julio, contó en ‘Temprano para todo’ la satisfacción de la organización al conocer la reciente aprobación -por unanimidad- del Proyecto de Ordenanza “Programa Municipal de Prevención y concientización sobre Grooming” que fue expuesto por la concejal de Unión por la Patria, María Elena Defunchio.

Hay que hacer constar que ya hace más de dos años y medio atrás la propia ONG ‘Concientizando Palabras’ hizo uso de la Banca Ciudadana (Banca 19) para alertar sobre este grave problema. Rizzo explicó lo inmediato: como se va a aplicar esta nueva disposición del Honorable Concejo Deliberante en las escuelas e instituciones del partido. También las herramientas concretas que aporta esta medida para padres y docentes y de que manera se articulará el municipio con los servicios locales de niñez ante una situación de alerta.

Tampoco dejó de señalar cuales son las señales de alerta más comunes que un adulto puede notar en el comportamiento digital de un niño, niña o adolescente. Y que hay que hablar con los menores sobre los riesgos en internet sin generar miedo o prohibiciones que lleven al ocultamiento por parte de esos menores y adolescentes.

También Martín Rizzo explicó los errores comunes que cometen las familias al intentar manejar un perfil sospechoso en redes sociales, lo que rápida -y fácilmente- provoca la salida de contacto de los victimarios. Aconsejó la inmediata denuncia en Fiscalía al detectar un caso sospechoso y no borrar las conversaciones ni bloquear inmediatamente al usuario antes de radicar la denuncia.

No obstante, todo el optimismo suyo y de sus compañeros de ‘Concientizando Palabras’ choca contra un dato revelador que dejó el entrevistado: “Antes en cada charla que dábamos, 6 de cada 10 padres sabían de que se trataba el grooming; ahora el desconocimiento es de 10 sobre 10”. Y agrega: “La falta de tiempo lleva a muchas familias a darles el celular a sus hijos sin poder acompañarlos. Por eso, escuelas, municipios y autoridades deben brindar herramientas para que niños, niñas y adolescentes comprendan los riesgos y aprendan a usar la tecnología de forma segura y consciente”.