La «celebración» rural y las extrañas similitudes entre dos empresas y un mismo municipio

. No nos vamos a colgar ninguna medalla pero eso exactamente, lo hemos dicho más de una vez durante este casi año y medio ante el caos y el desmanejo de años de esta cuestión: Y si llaman a uno que sepa?, preguntamos oportunamente. Un año y medio después parece que ahora lo van a hacer. En fin, sigamos. La cosa es que en ésto hubo bastante consenso: El 27 de agosto hay un Congreso de caminos rurales en La Plata. Rápidos de reflejos, Patricia Gorza y Kevin Shanly de Federación Agraria movieron sus contactos ya que ambos realizaron un curso/ maestría sobre manejo de caminos rurales. Se comunicaron con un par de especialistas que disertarán en el Congreso y se acordó que el 27, una comitiva multisectorial local viajará a La Plata y allí estos especialistas los van a recibir y escuchar. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad…de 9 de Julio. Pero el after party dejó a la Rural no muy conforme. No le confian a la gestión. Tarde piaste, se escuchó decir por ahí. Es cierto que esta gestión y la anterior se “lastró” la tasa de red vial (lo mismo que con casi todo el fondo educativo), la prueba es el estado de los caminos y canales, cosa que salió a flote, paradójicamente, con la inundación del año pasado. Pero, por qué no reclamaron antes? Le comieron la billetera, pero no hicieron nada al respecto oportunamente. Por qué? El apuro de algunos por sacar este tema antes que llegue “El Niño” es una utopia, casi un capricho y una suerte de desesperación. El balance de la ruralidad se está reacomodando. La anfitriona quedó satisfecha, rodeada de los suyos. El resto, la mayoría, se retiró por sus propios medios, con cierta desconfianza. Después de un año y medio es entendible.

Ahora vamos a hacer foco en las similitudes entre este caso y otro ya, tristemente célebre de no hace tanto: el affaire Nandi / San Cayetano. Se acuerdan, no?

Fue una promesa electoral que pasó de un mega proyecto muy bueno, incluída la guarderia municipal, cambiando cuatro veces de nombre….a lo que es hoy. El San Cayetano figura como polo socioproductivo pero, en los hechos, es un gran SUM municipal. Sabiendo que el capricho electoral costó 1 palo verde…disculpen… un millón de dólares ( y sumando porque, hasta hace poco, al techo le faltaba algun retoque) está muy bien que se lo use, para lo que sea. Digamoslo claramente, hoy ahi se hacen las mismas cosas que antes se hacian en la Universidad Popular (Talleres, cursos), en el Salón Blanco (actos protocolares, ensayos de la orquesta) y en el Salón de las Americas (reuniones).



Pero tanto el tema de la planta de silos en French como el San Cayetano en su momento, tienen como punto de coincidencia a dos empresas vinculadas con el poder de turno local: Nandi y Hassa, ambas con actores locales vinculados al PRO. Ambas arrancaron en infracción, sin habilitación o sin contrato. El caso de Nandi/San Cayetano es bien conocido. El de la planta de silos de Hassa en French lo estamos transitando actualmente. La pregunta es ¿por qué ocurre esto?

Si cualquier vecino del Partido de 9 de Julio arranca su negocio, emprendiemiento, empresa, sin seguir el caminito de habilitación, los matafuegos, la seguridad, etc, etc, etc, no le dan la habilitación o, si se larga igual, va la clausura y la multa. Ahora, por qué, en estos dos casos, arrancaron igual sin tener la “VTV” al día? Quién les dió la luz verde? Alguien fue. Y por qué? Privilegio? Qué hay detrás? Todas preguntas incómodas, quizás, pero válidas.

En el caso Nandi, el quién dió la llave a la empresa para instalarse sin convenio fue un paso de comedia bizarra transcripto en las audiencias de las comisiones ya conocidas, que no sé cómo aun no se hizo una obra para el ciclo “Agosto a todo Teatro” en el Rossini. Tiene todos los condimentos de un sainete. Claro, en el teatro daría risa. En la realidad dió ganas de llorar. Una vergüenza.

El caso de Hassa en French, parecería ir por similar camino. Seamos sinceros: Si esta sucesión de hechos ocurriesen con una gestión peronista, los mismos actores que hoy son parte estarian (con razón) poniendo el grito en el cielo. Pero acá ocurre con dos administraciones del prístino PRO. Se sabe que los intereses, negocios, acuerdos, privilegios no conocen de partidos políticos, esto es tan viejo como el ser humano. Acá en 9 de Julio, ambos casos interpelan a dos gestiones y a toda la clase política. En su accionar, en su voto, se demuestra qué tan cerca o qué tan lejos están de los vecinos. Motivos? El tiempo dirá. La pregunta que queda en la calle es ¿por qué el caminito es más fácil para unos y más complejo para otros?